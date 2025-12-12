Correio do Litoral
Mercado Barrageiro, em Foz, anuncia programação e decoração especial de Natal

Redação
Atividades culturais, oficinas e chegada do Papai Noel compõem a agenda do mês em Foz do Iguaçu marcada pela primeira edição do Natal no Mercado

O Mercado Público Barrageiro, em Foz do Iguaçu, recebe decoração temática e uma programação dedicada ao Natal durante todo o mês de dezembro. A proposta é oferecer à Foz do Iguaçu e região mais um ambiente preparado para as celebrações de fim de ano, com atrações culturais, oficinas e horários ampliados em alguns dias.

Fotos: Divulgação/Mercado Público Barrageiro

A presença do Papai Noel será um dos destaques da agenda. As visitas estão previstas para os dias 19, 20 e 21, das 14h às 17h. Já a programação cultural inicia no dia 17, às 20h, com a apresentação do espetáculo “Energia de Natal em Busca da Estrela de Natal”.

No dia 18, as atividades começam às 18h30 com o Coral Itaipu, seguido da banda Frontrezz, às 19h30. E no dia 19, o Mercado Público recebe todo o encanto do Coral Cisne Branco, às 18h30.

Entre os dias 19 e 21, o clima natalino se intensifica. Além das visitas do Papai Noel, será realizada a Feira de Natal com a Associação do Clube de Mães, das 17h às 21h.

Nos dias 20 e 21, das 11h às 12h, a chef Selma Fogaça conduz uma oficina de biscoitos. Ainda no dia 21, a contação de histórias natalinas, das 15h30 às 16h30, tem vez com Izabela Fernandes, e a musicalidade segue com o grupo 4Jazz, às 19h30.

Os horários de funcionamento também serão adaptados para o período. Nos dias 24 e 31 o Mercado abre das 9h às 15h, e nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro permanece fechado. Nos demais dias, o atendimento segue de terça a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 9h às 22h.

A programação toma conta do mês inteiro e transforma o Mercado Público Barrageiro em um espaço para curtir atrações e criar memórias. A comunidade está convidada a incluir o Mercado nos passeios de dezembro e viver o clima natalino que toma conta da cidade!

Fotos: Divulgação/Mercado Público Barrageiro

