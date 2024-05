UFPR e Saúde de Matinhos promovem evento na Semana da Enfermagem

A Secretaria Municipal da Saúde de Matinhos promoverá uma atividade de educação permanente em saúde e autocuidado para a equipe de enfermagem. O ato é em celebração ao Dia Internacional da Enfermagem, comemorado no dia 12 de maio, e à Semana da Enfermagem.

O evento está marcado para acontecer na UFPR Litoral, nesta quinta e sexta (16 e 17), das 13h às 17h, com o tema “Enfermagem: Desafios e Experiências na Saúde Pública – Quem Cuida de Mim?”. A ação contará com a presença do projeto de extensão da UFPR Terapias Naturais.

Para participar, é necessário fazer a inscrição até esta terça-feira (14), indicando o dia de presença e a preferência por PICS (Práticas Integrativas e Complementares em Saúde). A participação só é possível com inscrição prévia.

A UFPR Litoral fica na Rua Jaguariaíva, n.º 512, em Caiobá. O link para inscrição é o https://docs.google.com/…/1vS7sYcOvVAY-kcQv19Nf…/edit