Um homem teria reagido a assalto e atirado no ladrão em Caiobá

A Polícia Militar foi acionada na noite do sábado (15), por volta 22h45, para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo na rua Rio Branco, no balneário de Caiobá, em Matinhos.

No local, os militares foram informados que dois suspeitos que estavam em bicicletas abordaram um homem que caminhava pela calçada.

Um deles teria tentado pegar o aparelho celular e depois deu um soco no rosto da suposta vítima. O homem se afastou um pouco e depois sacou uma pistola e atirou no suspeito. O atingido estaria armado. Logo após o tiros, dois rapazes passam em uma motocicleta e o autor do tiros pede ár eles pararem.

A pessoa que foi alvejada foi encaminhada por socorristas do Samu para a UPA do balneário Praia Grande. O outro fugiu.

Segundo informações não oficiais, o autor do disparo seria um policial que estava de folga.

Toda a cena foi captada em vídeo gravado por uma câmera de segurança de um imóvel.

Fontes: Comunica Matinhos e Ilha do Mel / vídeo: Comunica Matinhos