Verão Maior Paraná leva esporte, lazer e integração social a Paranaguá e à Ilha do Mel

Parceria entre a Prefeitura de Paranaguá e o Governo do Estado garante atividades esportivas e recreativas gratuitas no Aeroparque e na Ilha do Mel, movimentando moradores, turistas e o comércio local durante a temporada de verão

Paranaguá vive um verão diferente em 2026. A cidade e a Ilha do Mel passaram a integrar, de forma permanente, o circuito do Verão Maior Paraná, um dos maiores programas de esporte, lazer e recreação do Governo do Estado, que neste ano conta com uma estrutura fixa no município, em parceria direta com o Poder Municipal.

As atividades estão acontecendo no Aeroparque, no continente, e na Ilha do Mel, nos balneários de Brasília e Encantadas, levando esporte, recreação e convivência social a moradores, turistas e veranistas de todas as idades.

Segundo o superintendente municipal de Fomento ao Esporte, Neto Lourenço, o projeto tem um papel estratégico na democratização do acesso ao esporte. “A importância do Verão Maior é fomentar, descentralizar e levar o esporte para todas as pessoas. Atendemos muito bem no Aeroparque e agora também estamos atendendo muito bem na Ilha do Mel. É muito bacana ver esse projeto envolvendo desde crianças até pessoas da melhor idade, com recreação para todo mundo e com esse envolvimento tanto do Governo do Estado quanto da Prefeitura”, destacou.

Além da prática esportiva, o programa contribui para ocupar o tempo livre da população de forma saudável. “O esporte está presente na vida da sociedade, na vida das pessoas, permitindo que elas se ocupem, se movimentem e convivam. Isso é fundamental para a qualidade de vida”, completou Neto.

Estrutura fixa em Paranaguá fortalece o projeto

De acordo com o supervisor do projeto Verão Maior Paraná, Jefferson Pinós Ferraz, o programa é um dos maiores desenvolvidos pela Secretaria de Estado do Esporte e envolve uma grande rede de parceiros públicos e privados. “O Verão Maior Paraná atua em dez balneários do Litoral e mais três praias de água doce no Noroeste do estado. Ele leva lazer, esporte e recreação não só para paranaenses, mas para turistas do Brasil e de outros países, fomentando também o comércio e o desenvolvimento social”, explicou.

Em Paranaguá, o projeto agora conta com uma base fixa, o que amplia significativamente o alcance das ações. “Antes tínhamos ações pontuais. Agora temos um posto fixo que se divide entre Paranaguá e a Ilha do Mel. Ficamos em Paranaguá, no Aeroparque, de terça a quinta-feira, das 8h ao meio-dia e das 15h às 19h. Na sexta-feira a equipe se desloca para a Ilha do Mel, atendendo Brasília e Encantadas de forma alternada nos finais de semana”, detalhou.

Turismo, esporte e cultura como motores de desenvolvimento

Para Jefferson, o impacto do Verão Maior vai além da recreação e alcança diretamente o turismo e a economia local. “O turismo é uma das grandes forças do desenvolvimento econômico. Quando você soma esporte, cultura e turismo, cria uma massa de transformação social, cultural e esportiva. O Verão Maior é uma porta de entrada para esse desenvolvimento”, afirmou.

Ele também destacou a parceria com a Administração Municipal. “A Prefeitura de Paranaguá, sob a gestão do prefeito Adriano Ramos, com o secretário José Miguel e toda a equipe, tem sido extremamente receptiva. Essa parceria é fundamental para que o projeto se desenvolva de forma produtiva como está acontecendo aqui”, disse.

Programação diversificada na Ilha do Mel

Na Ilha do Mel, neste fim de semana (dias 9 a 11), a estrutura do Verão Maior está instalada ao lado do Trapiche de Brasília e oferece uma ampla programação gratuita. O coordenador de posto, Josemar Stábile de Lima, explica que as atividades atendem todos os públicos. “Aqui temos voleibol, beach tênis, futebol, recreação infantil e adulto, aulas de dança, funcional, ritmos e gincanas. No sábado à tarde teremos uma gincana em família e também entre amigos”, afirmou.

As atividades funcionam aos fins de semana, das 8h ao meio-dia e das 14h às 18h, e podem participar pessoas de todas as idades. “De zero a 99 anos ou mais. Todo mundo pode participar”, brincou.

Josemar também reforçou o convite aos visitantes e moradores. “Quem estiver passando pela Ilha do Mel pode vir aqui ao lado do Trapiche. Ficaremos até domingo (11) à tarde e depois retornamos para Paranaguá. É só chegar e participar”, concluiu.

Onde participar

Paranaguá – Aeroparque

Terça a quinta-feira

Das 8h às 12h e das 15h às 19h

Ilha do Mel – Brasília e Encantadas

Finais de semana, em sistema alternado

Das 8h às 12h e das 14h às 18h

Fonte: PMP – jornalista: Luiza Rampelotti com entrevistas de Emili Souza – fotos: Anny Melo



