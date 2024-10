Vereador de Joinville diz que não inventou polêmico traçado do Caminho do Peabiru

Henrique Deckmann encaminhou nota ao Correio do Litoral | Foto: Jornalismo CVJ

O vereador de Joinville Henrique Deckmann afirma que o processo que moveu contra a jornalista Rosana Bond foi encerrado por decisão sua e que “intenção nunca foi silenciar a jornalista, mas manter o debate no âmbito histórico” sobre o Caminho do Peabiru.

Em nota encaminhada ao Correio do Litoral, Deckmann, reeleito vereador pelo MDB no último dia 7, diz “que não inventou a ideia de que o Caminho de Peabiru passava por Joinville, Garuva ou Monte Crista”. Segundo afirma, “existem inúmeras pesquisas, livros e artigos que tratam deste ramal”. Leia as fontes no anexo em PDF.

O vereador é autor de uma lei que institui um roteiro turístico com base no histórico caminho dos indígenas que ligava os oceanos Atlântico e Pacífico. Segundo a jornalista e pesquisadora Rosana Bond, autora de cinco livros sobre o assunto, “o projeto turístico (foi criado) em um lugar inexistente do Caminho do Peabiru para iludir os moradores da cidade e região”.

“Ao aprovar esta lei com dados equivocados foi uma vergonha para o Estado. Visto que, por interesses políticos-eleitorais escusos, o vereador deturpou o trajeto verdadeiro dizendo aos deputados que a trilha passava por Joinville e Garuva, o que não possui nenhuma comprovação aceita pelo meio acadêmico/científico”, diz a jornalista.

Em sua nota ao Correio, Deckmann cita fontes bibliográficas e um projeto do Governo do Paraná, que coloca 86 cidades paranaenses no traçado do histórico caminho.

A nota na íntegra:

O vereador Henrique Deckmann esclarece que, em 2023, registrou um boletim de ocorrência contra a jornalista Rosana Bond, após diversas reportagens nas quais a profissional o difamava por discordar de sua visão histórica sobre os Caminhos de Peabiru em Santa Catarina.

O processo foi encerrado por decisão do vereador de não prosseguir com a queixa criminal por calúnia e difamação. Sem essa continuidade, o caso foi arquivado. O vereador ressalta que sua intenção nunca foi silenciar a jornalista, mas manter o debate no âmbito histórico, evitando ataques pessoais. Segundo ele, as reportagens da Sra. Rosana Bond se caracterizavam por ataques, desviando o foco das discussões para o campo pessoal.

“O nosso objetivo sempre foi debater o contexto histórico, projetos, pesquisas e o potencial dos Caminhos de Peabiru, tanto para Santa Catarina quanto para o Brasil”, afirma o vereador. Ele destacou ainda que tentou manter o debate no campo das ideias, sem sucesso. Para Deckmann, a divergência é essencial para o crescimento, e a pesquisa deve ser ampla, consultando diferentes autores e histórias que estão sendo resgatadas.

O vereador reforça que não inventou a ideia de que o Caminho de Peabiru passava por Joinville, Garuva ou Monte Crista. Existem inúmeras pesquisas, livros e artigos que tratam deste ramal, e referências bibliográficas dessas pesquisas estão disponíveis. Por isso, foi criado um grupo de pesquisa dedicado a estudar os ramais dos Caminhos de Peabiru em Santa Catarina, para além dos documentos espanhóis dentro da perspectiva decolonial. Esse grupo, composto por pesquisadores de universidades, está em pleno funcionamento, realizando um trabalho relevante para o país.

O projeto criticado pela jornalista, segundo o vereador, visa criar uma Rota Turística que engloba cidades dentro do contexto geográfico atual, resgatando a história da região e promovendo o desenvolvimento econômico através do turismo, a exemplo do Paraná onde o projeto Turístico Caminhos do Peabiru envolve 86 municípios, na mesma perspectiva do resgate histórico cultural e desenvolvimento econômico e social.

https://www.caminhosdopeabiru.pr.gov.br

Henrique Deckmann reafirma seu compromisso com o debate respeitoso e com a busca pela verdade histórica, longe de ataques pessoais.”

