Caminho de Peabiru: jornalista denuncia que vereador de Joinville enganou moradores

A repórter e pesquisadora Rosana Bond disse que vereador mentiu propositalmente ao afirmar que o trajeto peabiruano passava por Joinville e Garuva, que não existem no traçado original

Foto: AND / Reprodução

O vereador Henrique Deckmann, do MDB de Joinville/SC, “inventou um projeto turístico em um lugar inexistente do Caminho do Peabiru para iludir os moradores da cidade e região sobre emprego e renda fictícios”, apontou a jornalista Rosana Bond, do jornal A Nova Democracia (AND), que estuda o Caminho há 30 anos, ao anunciar que abrirá um processo judicial contra o político joinvilense.

A notícia é do AND, que reproduzimos em parte. O Correio do Litoral entrou em contato com o gabinete do vereador Henrique Deckmann, na Câmara Municipal. Na reta final da campanha eleitoral, sua assessoria pediu para a reportagem retornar na semana que vem para tratar do assunto, o que será feito.

“O milenar e indígena Caminho do Peabiru ligava o oceano Atlântico ao Pacífico e tinha cerca de 4 mil km. Era a mais importante via transoceânica da América do Sul pré-colombiana. Através dela, o náufrago catarinense Aleixo Garcia descobriu o império dos incas no Peru/Bolívia antes dos espanhóis”, informa o AND.

Os manuscritos

No território de SC, a rota se fazia pelo Rio Itapocu (Tape Puku em guarani, Caminho Comprido). Ia por Barra Velha, São João do Itaperiú, Guaramirim, Jaraguá do Sul e Corupá.

“Existem cerca de 30 manuscritos, dos anos 1500 e 1600, dizendo que o caminho dos índios (Peabiru) era pelo Itapocu. Os textos foram encontrados pelo pesquisador Fábio K. Nunes, de Jaraguá, e estão registrados em cartório”, informou Rosana.

“Terá que se explicar na justiça”

A repórter e pesquisadora disse que o vereador mentiu propositalmente ao afirmar que o trajeto peabiruano passava por Joinville e Garuva, que não existem no traçado original. Isso causou graves erros históricos e geográficos na elaboração de uma lei estadual da rota turística peabiruana por parte da Assembleia Legislativa. “Uma lei inútil que custou caro aos cofres públicos porque ele induziu os deputados e o próprio povo ao engano”, lamentou a jornalista.

Rosana Bond denuncia que sofreu tentativa de censura e intimidação no ano passado por parte do vereador e agora abrirá uma ação judicial contra ele por denunciação caluniosa. “Ele terá que se explicar na justiça e desfazer todas as mentiras que inventou para iludir o povo de Joinville, Garuva e de Santa Catarina.”

A reportagem do AND também comenta a decisão da Justiça de arquivar um processo do vereador contra a jornalista, assunto que o Correio repercutiu: Justiça arquiva processo contra jornalista especializada no Caminho do Peabiru

Leia a matéria na íntegra no AND