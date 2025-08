Viaje Paraná capacita agentes de turismo do Paraguai, principal emissor de turistas estrangeiros

Fotos: Viaje Paraná

O Viaje Paraná realizou nesta quinta-feira (31) mais uma capacitação de agentes de viagens. Ao todo, a última ação de julho impactou 100 profissionais do setor, durante o Meeting Corporativo e de Lazer, em Cidade do Leste, no Paraguai.

Com a participação de cerca de 300 agentes apenas neste mês de julho, o órgão de promoção do turismo estadual prepara para um robusto calendário de eventos de mercado para agosto.

O Paraguai é o principal emissor de turistas estrangeiros ao Paraná, com mais de 250 mil viajantes chegando ao Estado apenas neste ano. Por isso, a ação na fronteira é extremamente relevante ao mercado, uma vez que foram apresentados os potenciais estaduais do turismo, como o próprio município de Foz do Iguaçu, aos agentes paraguaios.

“São nessas ações que conseguimos colocar os nossos destinos, experiências e serviços no mercado especializado. Queremos motivar essas equipes a conhecerem o Paraná pessoalmente, observando na prática os produtos dos nossos municípios, ajudando esses agentes a venderem mais e melhor o Estado para os turistas no futuro”, disse Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná.

Somando as grandes convenções, famtours e ações em outros eventos ao redor do Brasil já realizados, o Estado tem a marca de mais de 15,2 mil agentes, empresários e profissionais do turismo capacitados pelo órgão desde janeiro de 2024.

Irapuan Cortes: “Motivar a conhecerem o Paraná pessoalmente”

Calendário de agosto

O Viaje Paraná participa em agosto de feiras especializadas, além de capacitações e convenções de nível nacional e internacional, que devem impactar mais centenas de agentes de viagens, empresários e trabalhadores do turismo.

Neste sábado e domingo (2 e 3), o Viaje Paraná participa com estande da Motorcycle Fest, evento de Turismo Sobre Rodas, que acontece no Bosque São Cristóvão, em Santa Felicidade, em Curitiba. A feira é uma grande vitrine aos coexpositores convidados, que podem apresentar seus produtos, serviços e destinos a um público de todo o Brasil e também de países vizinhos.

Ainda no final de semana, o órgão de promoção apoia a 13ª edição do Festival de Inverno do Centro Histórico de Curitiba (FICH), na Praça João Cândido. Os turistas encontram no evento uma grande feira gastronômica, palco com atrações culturais e muitas opções de lazer, como caminhada guiada e atividades para crianças.

Nos dias 21 a 23 de agosto, o Estado marca presença no Salão Nacional do Turismo, organizado pelo Ministério do Turismo do Brasil, em São Paulo (SP). Com alcance nacional e internacional, o objetivo é reunir agências de viagens, companhias aéreas, trade e demais parceiros do turismo, criando um ambiente favorável para o público consumidor, que poderá conhecer diversos destinos e produto qualificados, como os do Paraná.

Na última edição do evento, em 2024, os visitantes conheceram atividades sensoriais, instigando os cinco sentidos: tato, olfato, paladar, audição e visão, ao mesmo tempo em que eram imersos na história e cultura de diversos produtos tradicionais do Estado, incluindo uma experiência olfativa com café paranaense, eleita pelo público a melhor do evento.

Convenções

Duas convenções marcam o calendário de eventos do Viaje Paraná no mês de agosto. Nelas, agentes de viagens de todo o Brasil vêm ao Paraná para receber capacitações e especializações e têm a oportunidade de conhecer in loco o potencial do turismo do Estado.

No dia 4, a Ópera de Arame, em Curitiba, vai receber 1.400 profissionais do turismo na Convenção Entur Summit 2025, com programação intensa sobre marketing no turismo e visitas técnicas a importantes pontos turísticos curitibanos. A Entur é a primeira escola de negócios do turismo do Brasil e conta, atualmente, com mais de 5.000 agentes conectados.

Já a Convenção da operadora BeFly acontece no final do mês, entre os dias 26 a 29 de agosto, também na Capital.

Capacitações

A promoção do turismo paranaense também acontece em 10 eventos em diversas cidades do país, onde os profissionais ligados ao turismo recebem capacitações sobre os destinos e produtos do Estado. No RoadShow da Panrotas Next, o órgão marca presença no dia 5, em Santos (SP), e no dia 24, em Florianópolis (SC).

Também acontecem capacitações nos eventos da Europlus, no dia 7, em Salvador (BA), e dia 21 em São Paulo (SP); no Travel Next, em Belo Horizonte (MG), dias 19 e 20; no famtour da FRT em Natal (RN), no dia 20; durante a ABRACORP, em São Paulo, no dia 28; e, por fim, no Meeting Elza, em Fortaleza (CE), no dia 30.

Calendário de eventos, feiras, capacitações e convenções com apoio do Viaje Paraná

Dias 2 e 3 – Motorcycle Fest – em Curitiba

Dias 2 e 3 – 13º Festival de Inverno do Centro Histórico – em Curitiba

Dia 4 – Convenção Entur Summit – em Curitiba

Dia 5 – Panrotas Next – em Santos (SP)

Dia 7 – Capacitação Europlus – em Salvador (BA)

Dias 19 e 20 – Travel Next – em Belo Horizonte (MG)

Dia 20 – Famtour FRT – em Natal (RN)

Dia 21 – Capacitação Europlus – em São Paulo (SP)

Dias 21 a 23 – Salão Nacional do Turismo – em São Paulo (SP)

Dia 24 – Panrotas Next – em Florianópolis (SC)

Dia 28 – ABRACORP – em São Paulo (SP)

Dia 30 – Meeting Elza – em Fortaleza (CE)