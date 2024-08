Visita da Defensoria Pública ao Itaipu Parquetec abre portas para parcerias 

Nesta segunda-feira (19), o Itaipu Parquetec recebeu a visita de dois membros da Defensoria Pública do Estado do Paraná: Matheus Cavalcanti Munhoz, recentemente empossado como defensor-geral do Estado, e Nicholas Moura e Silva, defensor público. O objetivo da visita foi conhecer os Centros de Competência do Itaipu Parquetec e explorar possíveis soluções tecnológicas que possam ser aplicadas para expandir a capacidade de atendimento digital da Defensoria Pública.

Durante a visita, os defensores foram apresentados às principais inovações e projetos em desenvolvimento no Parque, com destaque para soluções voltadas à otimização de processos e à melhoria no atendimento ao cidadão. Matheus Munhoz demonstrou grande interesse em expandir o uso da tecnologia para aprimorar os serviços oferecidos pela Defensoria Pública e, ao longo da visita, engajou-se em diálogos com especialistas dos centros de competência do Parquetec, explorando como essas tecnologias poderiam ser adaptadas às necessidades da instituição.

O encontro marca o início de uma nova fase de discussões, com a possibilidade de futuras parcerias entre o Itaipu Parquetec e a Defensoria Pública. As tratativas para aprofundar essa cooperação já estão em andamento e, segundo representantes de ambas as instituições, há um grande potencial de colaboração entre as áreas de tecnologia e defesa pública, o que poderá resultar em melhorias significativas para o atendimento ao cidadão.