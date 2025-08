Encontro do núcleo de cooperação do Litoral com a Itaipu será em Pontal do Paraná

Integrantes irão participar de formações para ampliar o engajamento e conhecimento técnico para avanço das atividades.

Foto: Makro Filmes/Itaipu Parquetec.

Em agosto, a Itaipu Binacional e o Itaipu Parquetec retomam os encontros presenciais dos Núcleos de Cooperação Socioambiental. O encontro do Litoral será no dia 2 de setembro, em Pontal do Paraná.

O 5º ciclo de encontros acontecerá em todas as regiões do Paraná e no sul do Mato Grosso do Sul.

A programação será voltada ao fortalecimento das ações socioambientais em rede, com oficinas de capacitação e workshops para os participantes. O primeiro workshop será sobre Avaliação e Monitoramento, com indicadores e métodos de coleta de dados, direcionado aos participantes dos núcleos para acompanhamento das atividades realizadas.

Paralelamente, os jovens dos núcleos participarão de uma oficina de Formação Midiática e Educomunicação. Direcionada a estudantes do Ensino Médio, a formação busca capacitar e engajar os participantes para se tornarem agentes no combate à desinformação sobre mudanças climáticas.

Para o diretor-geral da Itaipu Binacional, Enio Verri, os encontros desta fase dos Núcleos de Cooperação Socioambiental mostram o amadurecimento dos grupos, com apresentação de propostas concretas e mobilização dos integrantes, que já criaram Grupos de Trabalho e elegeram prioridades para os territórios.

“É uma fase importante dos núcleos, pois ganham experiência de gestão para atuarem unidos na busca de soluções dos problemas até agora identificados nos territórios”, disse.

Enio Verri: “Fase de amadurecimento do núcleos | Foto: Rafa Kondlatsch / Itaipu Binacional

Impressões

Além dos encontros presenciais, os integrantes dos Núcleos de Cooperação Socioambiental estão desenvolvendo atividades internas nos Grupos de Trabalho, com o objetivo de propor, organizar, discutir e implementar projetos nos territórios em que atuam.

Wagner Basílio, tesoureiro da Associação dos Negros Procopenses e integrante do Núcleo de Cooperação Socioambiental do Norte Pioneiro, comentou sobre os avanços do grupo. “Estamos tendo reuniões extremamente produtivas, com o afunilamento das ideias para a execução dos projetos. Conseguimos aproximar mais as entidades e as pessoas da região que estão envolvidas”, afirmou.

Natássia Jersak Cosmann, professora do Instituto Federal do Paraná – IFPR Campus Cascavel, atua no Núcleo de Cooperação Socioambiental do Oeste do Paraná, onde os integrantes dos GTs concentraram-se na definição das demandas prioritárias e na construção de visualizações para os próximos passos. “Foi um momento decisivo, em que as ideias levantadas nos encontros anteriores foram consolidadas, sendo que o grupo avançou na definição de apostas estratégicas, considerando a viabilidade e os recursos disponíveis”, informou.

Inácio Werle, presidente da Assesoar (Associação de Estudos, Orientação e Assistência Rural), faz parte do Núcleo Sudoeste Paranaense e recentemente participou de um encontro em Francisco Beltrão. “O Núcleo traz, cada vez mais, um compromisso com essas ações. Claro que também nos reforça a grande importância de pensar essas prioridades e poder desenvolver essa ação da melhor forma, com os melhores resultados, para que a gente alcance, juntamente aos núcleos, nas questões econômica, social e ambiental, as melhores ações para trazer os melhores resultados”, disse.

Agenda dos Encontros dos Núcleos de Cooperação Socioambiental

O calendário de encontros será o seguinte: Altônia (05/08); Campo Mourão (06/08); Cascavel (07/08); Curitiba (19/08) Dourados – MS (19/08); Telêmaco Borba (20/08); Coronel Sapucaia – MS (20/08) Siqueira Campos (21/08); Maringá (02/09); Pontal do Paraná (02/09); Paranavaí (03/09); Curitiba (03/09); Cidade Gaúcha (04/09); São Mateus do Sul (04/09); Dois Vizinhos (09/09); Cornélio Procópio (23/09); Imbituva (23/09); Arapongas (24/09); Boa Ventura do São Roque (24/09); Borrazópolis (25/09) e Candói (25/09).

Foto: Divulgação.

Sobre os Núcleos

Os 21 Núcleos de Cooperação Socioambiental foram constituídos em 2024, a partir do programa Itaipu Mais que Energia, iniciativa alinhada às estratégias do Governo Federal para o meio ambiente e a transformação social. A ação, coordenada pela parceria da Itaipu Binacional e Itaipu Parquetec, abrange os 399 municípios do Paraná e 35 do sul do Mato Grosso do Sul, área de atuação prioritária da usina.

Eles constituem um espaço de escuta ativa, formação e educação, baseados na metodologia da governança participativa. A ideia é que as instituições parceiras se mobilizem coletivamente para melhorar a qualidade de vida e promover um futuro sustentável para as comunidades.