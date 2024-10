Workshop de Economia do Náutico destaca Lago de Itaipu

Foto: Edino Krug/Itaipu Binacional

O Fórum Permanente de Turismo Náutico do Lago de Itaipu realizou, no dia 22 de outubro, o 1º Workshop de Economia do Náutico – Edição Guaíra. O evento reuniu especialistas, empresários e autoridades para discutir o impacto econômico do turismo náutico e delinear estratégias de crescimento sustentável para os municípios lindeiros, com foco em Guaíra.

O workshop teve como objetivo alinhar esforços públicos e privados, promovendo o turismo sustentável e a ocupação ordenada do Lago de Itaipu. Participantes se reuniram em grupos de trabalho para identificar desafios e propor soluções práticas, consolidando um diagnóstico para o Masterplan do Turismo Náutico de Guaíra – um documento estratégico que norteará ações futuras para impulsionar o setor.

Durante o evento, o diretor de turismo do Itaipu Parquetec, Yuri Benites, reforçou o compromisso com o desenvolvimento regional. “Estamos trabalhando de forma coletiva para transformar o turismo náutico em um motor de desenvolvimento econômico, por isso, a colaboração entre comunidade, setor privado e poder público, é essencial para consolidar o tema náutico”, comenta. “Essas iniciativas podem melhorar a qualidade de vida da população local, gerando emprego e renda por meio do fortalecimento do setor.” Benites destacou ainda o papel da Itaipu Binacional e Itaipu Parquetec na transformação do Lago de Itaipu em um polo de lazer e turismo sustentável.

Foto: Parquetec

O prefeito de Guaíra, Heraldo Trento, destacou os investimentos locais e a importância da cooperação entre instituições para o crescimento econômico. O encontro também contou com a participação do Núcleo Especial de Polícia Marítima (Nepom), que apresentou o uso de tecnologias avançadas para melhorar a gestão e a segurança das operações náuticas.

Este foi o primeiro de uma série de workshops que serão realizados entre os 16 municípios lindeiros do Paraná, visando debater o tema. A afirmação é da gerente de Iniciativas de Turismo da Itaipu Binacional, Aline Teigão. “A iniciativa mostra como a cooperação pode transformar potencialidades em oportunidades reais, oferecendo novos horizontes de desenvolvimento econômico e social para a população local e para o turismo no Brasil”.

A empresária Ana Foletto, da Bauer Náutica, ressaltou essa necessidade de união entre os atores do setor. “Hoje mesmo, a equipe da empresa Náutica, responsável pelo Foz Internacional Boat Show, entrou em contato comigo graças a uma conexão estabelecida durante o evento, há menos de um ano. Para mim, isso é a prova de que a cooperação gera negócios, iniciativas e resultados concretos.”

O setor náutico também é pauta para o Ministério do Turismo (MTur), que vê no segmento uma oportunidade estratégica para a economia brasileira. Isabella Pozzeti, Coordenadora-Geral de Mobilidade e Conectividade Turística do MTur, esteve presente no encontrou e relatou a intenção de levar as discussões para Brasília e fomentar políticas públicas que atendam às necessidades do setor.

O Workshop foi uma promoção do Fórum Permanente de Turismo Náutico do Lago de Itaipu, composto pelo Itaipu Parquetec, Itaipu Binacional, Adetur Cataratas e Caminhos, e o Conselho dos Lindeiros. O evento contou ainda com o apoio do grupo JAML&T e Trento Hotel.