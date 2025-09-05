Workshop orienta agentes marítimos sobre mudanças no Porto Sem Papel

Encontro vai detalhar inclusão obrigatória do Formulário de Pré-Inspeção no sistema Porto Sem Papel

A Portos do Paraná promove, na próxima terça-feira (9), um workshop para orientar agentes marítimos sobre a implantação de novos requisitos relacionados às chegadas de navios nos Portos de Paranaguá e Antonina. O encontro será no Auditório Emir Roth, no Palácio Taguaré, às 15h.

A principal mudança é a inclusão obrigatória do Formulário de Pré-Inspeção no sistema Porto Sem Papel. A medida amplia a eficiência, a modernidade e a segurança dos procedimentos, estabelecendo responsabilidades diretas para as agências marítimas.

“Esse workshop visa orientar preventivamente sobre as mudanças. Queremos deixar todos a par do que será necessário, repassar todas as informações e, assim, dar tempo para que todos possam se preparar e se organizar para cumprir a exigência”, afirma José Sbravatti, gerente de Saúde e Segurança do Trabalho da Diretoria de Meio Ambiente.

Segundo ele, a alteração atende a uma exigência legal da Autoridade Portuária. “A inclusão do formulário de pré-inspeção e a comprovação da comunicação dessa pré-inspeção ao operador portuário integram um conjunto de requisitos diretamente ligados à conformidade legal das nossas operações”, explica.

A data de início da obrigatoriedade será anunciada durante o workshop, com a presença dos agentes marítimos.

Workshop Porto Sem Papel – Inclusão obrigatória do Formulário de Pré-Inspeção

Local: Auditório Emir Roth – Palácio Taguaré (Av. Ayrton Senna da Silva, 161 – Dom Pedro II – Paranaguá

Horário: 15h