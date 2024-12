Vivencia Xondaro na aldeia Kuaray-Guatã-Porã | fotos: PBA-CI/TCP

O relatório de atividades do Plano Básico Ambiental – Componente Indígena (PBA-CI) do Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) do mês de novembro mostra ações de valorização cultural e formações técnicas oferecidas aos indígenas do Litoral e região próxima.

O mês contou ainda com um evento de abordagem à figura dos xondaro, indígenas considerados responsáveis pela defesa física e espiritual das aldeias, os guerreiros guardiões, realizado na aldeia Kuaray Guatã Porã. Entre os assuntos tratados, destacou-se a importância da saúde mental e espiritual na vida dos Xondaro, e para o bem-estar de todas as gerações.

Pesquisadores indígenas nas aldeias Kuaray Haxa, Karaguata Poty, Guaviraty, Pindoty e Kuaray-Guatã-Porã receberam formações em edição de vídeo e produção audiovisual. Também foram realizados registros culturais nas aldeias Araçaí, Pindoty e Kuaray-Guatã-Porã, junto a indígenas que se destacam enquanto detentores do conhecimento tradicional dos Guarani.

Manutenção de meliponário sna-aldeia Pindoty

Na aldeia de Guaviraty, as atividades agroflorestais incluíram plantio de mudas e uma oficina de inventário florestal, além disso, foram implementados meliponários com a entrega de caixas de abelhas, da espécie jataí e mandaçaia, seguida por uma formação no tema. Novas formações em meliponicultura também foram realizadas na aldeia Pindoty, local que se destacou por uma expressiva produção de mel das colônias já entregues.

Além das iniciativas culturais e educativas, foram realizadas oficinas de formação voltadas ao turismo receptivo previsto para as aldeias, que incluiu a apreciação das placas informativas propostas para instalação na entrada das aldeias.

Ações contínuas de abastecimento de água, pagamento de bolsas, custeio de transportes, internet e telefonia das lideranças foram realizadas para a participação dos indígenas nas atividades desenvolvidas.

Oficina de formação em turismo em-Guaviraty e Karaguata Poty

Aldeias e terras indígenas citadas:

A Terra Indígena Sambaqui, em Pontal do Paraná, contém as aldeias Karaguata Poty (Sambaqui-Guaraguaçu) e Guaviraty (Shangri-lá).

A Terra Indígena da Ilha da Cotinga, em Paranaguá, contém das aldeias Pindoty e Takuaty.

A Terra Indígena Cerco Grande, em Guaraqueçaba, tem a aldeia Kuaray Guatã Porã.

A aldeia Kuaray Haxa, fica no limite de Antonina e Guaraqueçaba, ainda não faz parte de terra indígena instituída ou em processo de criação.

Próximo ao Litoral está a aldeia Araçaí, no município de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, que também não faz parte de terra indígena.

No Litoral, ainda existe a aldeia Tupã Nhe’é Kretã, no município de Morretes, dentro do Parque Nacional da Guaricana, na Serra do Mar, ainda não uma terra indígena.