Zé da Ecler recebe demandas sobre enchentes e explica o que está sendo feito

Gabinete do Povo desta terça-feira (16) trouxe à discussão um velho problema de Matinhos: as enchentes. O “Gabinete do Povo” é uma ação da Prefeitura Municipal de Matinhos realizada todas as terças-feiras no Paço Municipal e transmitida ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura.

Nesta semana, os temas trazidos pela população reuniram demandas ao prefeito Zé da Ecler, principalmente problemas ligados à pasta do Meio Ambiente.

O prefeito e o secretário de Meio Ambiente, Sérgio Cioli, atenderam aos cidadãos com prioridade em suas reivindicações, que exigem urgência na solução dos problemas provocados pelas enchentes em Matinhos, um problema crônico na cidade, herança de administrações anteriores, mas que até o final deste ano terá parte de seus problemas resolvidos.

Um projeto já aprovado pela Câmara Municipal começa a dar solução ao problema da enchente no centro da cidade. A solução para o problema nos balneários ainda se encontra em fase de execução e conclusão das obras de micro e macrodrenagem, realizadas pelo IAT (Instituto Terra Água), do Governo do Estado.

O prefeito Zé da Ecler lembrou aos moradores que a Prefeitura segue cobrando diariamente soluções imediatas para que esses problemas sejam pelo menos minimizados, já que as chuvas persistem, causando muitos transtornos aos moradores.