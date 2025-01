10 pessoas são resgatadas após cabeça d’água em Antonina

Vídeo: CBMPR

O Corpo de Bombeiros resgatou, na noite de sábado (11), dez pessoas que ficaram ilhadas após uma cabeça d’água atingir o rio do Nunes, em Antonina. O grupo, formado por seis mulheres e quatro homens, praticava caiaque quando foi surpreendido pela súbita elevação do nível da água, um fenômeno comum em períodos de fortes chuvas.

Uma equipe foi acionada por volta das 18h e, imediatamente, mobilizou recursos especializados, como um bote inflável e equipamentos de salvamento aquático em correnteza. A operação contou com oito bombeiros diretamente envolvidos. A ação contou com o apoio da Defesa Civil de Antonina.

Segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), coronel Manoel Vasco de Figueiredo Junior, a operação exemplifica a dedicação e o preparo da corporação para enfrentar situações extremas. O comandante reforçou ainda a necessidade de precauções ao praticar atividades aquáticas, especialmente durante o verão. “É essencial verificar as condições climáticas, evitar acessar rios e cachoeiras após chuvas recentes e sempre avisar familiares ou amigos sobre o percurso planejado. Essas medidas podem ser decisivas para evitar acidentes e preservar vidas”, orientou.

A tenente Ana Paula Zanlorenzzi, que atua pelo CBMPR no Verão Maior Paraná, dá outras orientações para quem vai se divertir em rios não ser surpreendido pela cabeça d´’agua, já que a ação é muito rápida. “Muitas vezes as pessoas pensam que o perigo só existe quando está chovendo no local em que elas estão. Só que se chover no começo, no pé da serra, a água vai descer e a possibilidade de ela surpreender quem está se banhando, pela velocidade, é grande”, alerta.

Por isso, destaca a tenente, é importante ficar atento aos sinais. O primeiro deles é a coloração da água. “Se a água do rio ou da cachoeira de repente ficar escura, barrenta, é um sinal de que a cabeça d’água está se aproximando”, explica. “Outro sinal é se começam a surgir folhas e galhos na água. Isso também é indicativo de que o fluxo de água vai aumentar”, conclui.