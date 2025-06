Litoral é destino de famtour promovido pelo Viaje Paraná

Fotos: Viaje Paraná

Um famtour pelo Litoral foi uma das principais atividades da capacitação de agentes de viagens e profissionais do turismo sobre os potenciais e atrativos paranaenses promovido neste final de semana pelo Viaje Paraná – órgão de promoção do turismo do Estado.

O ponto de partida foi Curitiba, durante a Famtour da CVC Viagens. O evento teve início na última quinta-feira (26) e seguiu até este domingo (29). Cerca de 50 pessoas, entre agentes de viagens e executivos da empresa, foram impactados pelo órgão de promoção.

Eles também visitaram atrativos do Estado, e conheceram in loco a gastronomia e os serviços qualificados do turismo paranaense. A expectativa é de que os profissionais levem esse conhecimento para o seu dia-a-dia, impactando em mais vendas do destino Paraná aos seus clientes.

“Nós mostramos o que temos de melhor em relação ao turismo paranaense, de Leste a Oeste. Eles vão voltar para casa com uma bagagem cheia de novos conhecimentos para vendas, como o turismo de inverno de Curitiba, a história e gastronomia do Litoral, a natureza do interior e a imponência das Cataratas do Iguaçu em Foz”, disse Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná.

Famtour, é abreviatura de “familiarization tour”, em inglês, ou viagem de familiarização, em português. É uma modalidade de evento organizado por agências e operadoras, focado em capacitações e visitas presenciais, em que empresas, agentes e filiados são convidados a conhecer um destino e seus serviços presencialmente.

Nessas programações, os profissionais conseguem visualizar in loco e passar por experiências exclusivas, facilitando uma futura venda daquele destino aos turistas.

“Foi uma experiência encantadora e enriquecedora, porque traz uma mentalidade totalmente diferente do que estávamos imaginando. O Estado é maravilhoso, o povo é acolhedor, então isso vai impactar as vendas não só dos agentes quanto da empresa também. A capacitação ajuda a trabalhar com estratégias, ofertando esse destino com mais propriedade e sabedoria para os nossos clientes”, citou Patrícia Batista, executiva da CVC na Paraíba e no Rio Grande do Norte.

Ver e vender melhor

Na sexta-feira (27), o grupo da CVC realizou uma imersão in loco na cultura e nas tradições de municípios do Litoral do Paraná.

Descendo a Serra do Mar pela Estrada da Graciosa, os agentes de viagens tiveram a oportunidade de conhecer a fábrica da bala de banana Bananina e a Igreja do Pilar, em Antonina, além do Museu da Hisgeopar, comer o barreado no restaurante Stazione e visitar o centro histórico de Morretes, às margens do Rio Nhundiaquara. O retorno não poderia ser de forma mais especial: subir a Serra nos vagões Boutique do trem operado pela Serra Verde Express.

Segundo Larissa da Silva Maia, agente de viagens de Fortaleza (CE), o seu público-alvo e clientela, em geral, são pessoas da capital do Ceará, famílias e turistas buscando por lazer.

“É a primeira vez que visito o Paraná e com certeza vou incluir o destino nos meus pacotes. Eu acho que o passeio até o Litoral tem que estar no roteiro de todo mundo que visita o Paraná, junto com os parques curitibanos, que tenho certeza que meus clientes vão se interessar”, contou.

Para o agente Fabio Lucas, que atende o interior de São Paulo, o Paraná é um destino para todos. “O pacote é ótimo e promove um grande entretenimento. Cabe para todos os públicos, desde famílias com crianças até a melhor idade. Eu sou MEI, então é muito importante conhecer o destino presencialmente, porque entendemos melhor o que é ofertado e conseguimos vender da forma mais eficaz possível aos turistas”, disse.

Ana Caroline Araújo, de Belo Horizonte (MG), trabalha com a venda de pacotes, sobretudo, para turistas de sua capital e região. “O mineiro gosta muito de conhecer comidas típicas, então adoramos experimentar o barreado e a culinária local do Paraná. Além disso, a parte histórica do Litoral é muito forte, o que também atrai o público de Minas Gerais. Essa mescla entre cultura e lazer cabe nas minhas vendas”, explicou.

De Campinas (SP), o agente André Gabriel Félix vende pacotes, em geral, para turistas de São Paulo, capital e região. “Assim como muitos, eu sempre tive vontade de conhecer o Paraná e hoje estou realizando esse sonho. Já existia uma demanda por pacotes para cá entre os meus clientes, mas, agora, eu consigo vender bem melhor esse destino. A variedade de paisagens, entre metrópoles, vilarejos e mata nativa é incrível, além do trem, que é um show à parte. São Paulo é bem perto daqui, uma viagem rápida de avião, então vale a pena”, citou.

Até o final da programação, o grupo ainda realiza um city tour por Curitiba e participa de um jantar especial no restaurante Madalosso, no tradicional bairro Santa Felicidade.

Resultados

Durante a visita aos destinos, os profissionais entraram em contato com muitos empreendimentos e serviços turísticos paranaenses.

O histórico e tradicional Nhundiaquara Restaurante e Hotel, em Morretes, chamou atenção dos participantes. Fábio Luiz Smaniotto, proprietário do estabelecimento, reconhece a importância do Estado apoiar a programação.

“Morretes está em um momento de transformação, buscando se tornar um destino também de hospedagem, não apenas de passeio e trânsito. Para nós é importante, porque temos inúmeras pousadas na cidade, e quando os agentes conhecem presencialmente e percebem que há mão de obra qualificada, eles podem nos ajudar nesse desafio de fazer mais turistas pernoitarem aqui”, contou.

Fonte: Viaje Paraná / AEN