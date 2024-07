11 km de fios da iluminação são roubados na orla de Matinhos

Furto ocorreu entre o canal de Caiobá e o Pico de Matinhos | foto: Alessandro Vieira/CC

O consórcio Sambaqui, que reúne as empresas responsáveis pela engorda e pelas obras de urbanismo na praia de Matinhos, informou que foram roubados cerca de 11 mil metros de fios da iluminação pública na orla.

De acordo com as empresas, o furtos foi comunicado à Polícia Civil e ao IAT (Instituto Água e Terra), contratante das obras. O consórcio informou ainda que o prejuízo é de aproximadamente R$ 100 mil e uma demora de 30 dias para as instalações serem refeitas.

O furto ocorreu no mês de junho e afetou a iluminação pública instalada entre do canal de Caiobá e o Pico de Matinhos.