Pria de Caieiras, conforme o EIA-Rima que será apresentado | arte: Unilivre

A Prefeitura de Guaratuba e o Instituto Água e Terra (IAT) convidam a população para audiência pública de apresentação do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental (Rima) do Projeto de Recuperação da Orla de Guaratuba, que inclui a engorda das praias.

A audiência será nesta terça-feira (13), às 19h, na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, localizada na Rua Manoel Henrique, nº 170, Centro.

O projeto prevê intervenções como o engordamento da faixa de praia, instalação de estruturas marítimas semirrígidas, execução de canais de macrodrenagem, implantação de galerias de águas pluviais, além de obras de revitalização urbanística e paisagística nas orlas da Praia Central, Caieiras e Prainha.

A audiência pública tem como objetivo apresentar os estudos ambientais elaborados, esclarecer dúvidas da população e receber sugestões que possam subsidiar o processo de licenciamento ambiental. “A participação da comunidade é essencial para garantir a transparência e o diálogo aberto entre os órgãos públicos, os responsáveis pelo projeto e a sociedade civil”, destaca a prefeitura.

Audiência Pública sobre o Projeto de Recuperação da Orla de Guaratuba

📅 Data: 13 de maio (terça-feira)

🕖 Horário: 19h

📍 Local: Assembleia de Deus Vitória em Cristo – Rua Manoel Henrique, nº 170, centro.

Confira os estudos em:

EIA Orla Guaratuba.pdf

Rima Orla Guaratuba.pdf

Folder audiência