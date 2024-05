11º Pontal Motor’s atrai milhares de motociclistas durante três dias no Centro de Eventos Marissol

Hotéis, pousadas e todos os meios de hospedagem, além do comércio em geral, se movimentar para para atender milhares de visitantes durante três dias a partir desta quinta (30) quando começa o 11º Pontal Motor’s, que anualmente reúne motociclistas de diversas cidades em Pontal do Paraná.

Contando agora com a estrutura do Centro de Eventos no balneário Marissol, o evento vai até sábado (1º) com várias bandas no estilo que agrada aos fãs de motos.

Quem curte acampar pode contar com opção gratuita. Também haverá lojas de produtos e acessórios, praça de alimentação e tudo o que rola num dos maiores eventos do gênero no Sul do Brasil.

Solidariedade ao Rio Grande do Sul

Durante o evento, a organização também vai realizar a campanha solidária SOS Rio Grande do Sul para arrecadar donativos às vítimas das enchentes. As doações poderão ser entregues na loja do Pontal Motor’s montada no Centro de Eventos. Alimentos não-perecíveis, água e produtos de higiene serão bem-vindos e qualquer ajuda fará muita diferença.



Confira na programação os horários dos shows.

QUINTA (30-05)

14h00 – Marcel Goes e As Más Companhias.

17h30 – Kadett Conversível.

20h30 – Toma Rock.

23hs – The Revenge.

SEXTA (31-05)

14 hs – Stilo Livre.

17h30 – Violet.

20h30 – Mafia Buzza.

23 hs – Pólvora.

SÁBADO (1º-06)

12 hs – Sr Oillson.

16 hs – Black Bagre Society.

19 hs – Air Waves Surf Rock.

22 hs – Th She.

00 hs – Kravan Rock For Riders.

O 11º Encontro de Motociclistas é organizado pelo Pontal Motor’s Moto Clube com apoio da Prefeitura de Pontal do Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico.