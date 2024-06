11º Pontal Motor’s recebe 200 motoclubes no Centro de Eventos Marissol

Milhares de pessoas passaram pelo Centro de Eventos Marissol durante os três dias do 11º Pontal Motor’s, Encontro de Motociclistas de Pontal do Paraná. O evento, organizado pelo Motoclube Pontal Motor’s com apoio da Prefeitura, registrou mais de duas mil motocicletas e aproximadamente 200 motoclubes do Paraná e outros estados durante três dias e noites (30 de maio a 1º de junho), consolidando o evento como um dos principais encontros de motociclistas do Sul do Brasil.

O prefeito Rudão Gimenes marcou presença com a família e destacou que a realização de eventos fora da alta temporada de verão movimenta a economia da cidade através da hospedagem em hotéis, pousadas e do consumo no comércio em geral.

“O feriado prolongado ajudou a atrair mais gente para Pontal do Paraná. É isso que queremos. Passamos de uma cidade que pouco tinha fora da temporada para uma cidade reconhecida por oferecer eventos e festividades o ano todo. Dessa forma, Pontal é cada vez mais reconhecida como uma cidade que promove e incentiva eventos que fomentam o turismo e possibilitam que o comércio em geral fature o ano todo”, avalia Rudão.

Destaque entre os participantes para o ambiente familiar, a infraestrutura ampla, o acolhimento da organização e shows de rock com ótimas bandas. Gente bonita, motos de vários estilos e potências, praça de alimentação, feira de artigos e acessórios foram motivos de elogios entre os visitantes. O Centro de Eventos no balneário Marissol, também foi bastante elogiado.

O prefeito parabenizou a diretoria do motoclube e disse que a Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, segue trabalhando para realizar cada vez mais eventos de qualidade no outono-inverno.

Rio Grande do Sul: A organização também realizou a campanha solidária SOS Rio Grande do Sul e arrecadou donativos às vítimas das enchentes na loja do Pontal Motor’s montada no Centro de Eventos. Foram doados alimentos não perecíveis, água, produtos de higiene e outros donativos.