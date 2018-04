Câmara homenageia professor e deputado e reinicia projeto com estudantes

A Câmara faz sessão de abertura do programa Escola no Legislativo de 2018, nesta quarta-feira (25), a partir das 20h.

O programa foi criado em 2017. Durante este primeiro ano, o programa recebeu cerca de 900 alunos de 11 escolas municipais e 5 de estaduais. Entre outras informações, os estudantes conheceram o funcionamento da Câmara, as funções dos vereadores e as atribuições dos três poderes no Município. Também puderam apresentar propostas, sendo muitas delas aproveitadas como proposições da Câmara.

O projeto continua em 2018, já com Orçamento definido – de R$ 20 mil – e como lei aprovada por unanimidade dos vereadores.

Na mesma sessão, será feita uma homenagem ao professor Paulo Santos da Silva, falecido em 2017 e que recebeu uma moção de aplausos aprovada por todos os vereadores.

Na sexta-feira (27), também com início às 20h, será entregue o título de cidadão honorário ao deputado estadual Nelson Justus. Justus é o único deputado atual com domicílio em Guaratuba e em todo o Litoral do Paraná.