Cães e gatos abandonados em Guaratuba são encaminhados para adoção

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente recebeu a denúncia de que um cidadão havia sido detido suspeito de estelionato e levado para Paranaguá, abandonando cerca de 20 cachorros e 15 gatos em uma residência de Guaratuba.

O cuidado dos animais ficou sobre responsabilidade da Secretaria, que em um esforço conjunto com o S.O.S Vira Latas, o Projeto Focinhos Abandonados de Matinhos e voluntários, conseguiu que os cães e os gatos fossem doados ou encaminhados a lares temporários. Também foi realizada a castração das fêmeas.

Os animais machos serão castrados pela Secretaria do Meio Ambiente quando o programa de castração gratuita entrar em vigor.

Através do link [DENUNCIE] se o cidadão tiver conhecimento de algum animal em situação de crueldade e negligência, como por exemplo, sem água e alimentação; confinado em espaço restrito sem higiene adequada ou permanentemente contido em corrente; ferido e/ou doente e sem acesso a atendimento médico veterinário, pode denunciar para que a prefeitura possa tomar as medidas cabíveis visando o bem estar do mesmo.