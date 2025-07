Roberto Requião e Requião Filho se filiam ao PDT na sede nacional

Roberto Requião, CarlosLupi, Requiao Filho e André Menegotto, em fevereiro, em Curitiba | foto: Divulgação

O deputado estadual Requião Filho oficializa sua filiação ao Partido Democrático Trabalhista (PDT) – o que já havia sido anunciado – ao lado de seus pai, o ex-governador do Paraná Roberto Requião – o fato novo. A cerimônia será realizada no dia 16, em Brasília, na sede nacional do partido.

Reconhecido pela atuação combativa na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), Requião Filho passa a integrar os quadros do PDT junto com seu pai, somando forças ao projeto nacional trabalhista e contribuindo para a construção de uma proposta de governo para o estado.

“A ideia de entrar no PDT é criar uma nova plataforma, um novo programa, uma nova opção para o governo do Paraná. Queremos construir um programa que atenda a todos os paranaenses, dos pequenos aos grandes, que seja real e não apenas uma propaganda na televisão ou nas redes sociais”, destaca.

A entrada do parlamentar no PDT representa um reforço importante à legenda no Paraná, ampliando a articulação política em torno de pautas como o combate à corrupção, a redução de impostos e a geração de empregos. O ato deve contar com a presença de lideranças nacionais, parlamentares e representantes de movimentos sociais.

“O PDT nos oferece uma base trabalhista com histórico de investimento em educação e no Estado, algo necessário para o desenvolvimento. Isso é importante para que possamos ter um debate mais aprofundado sobre o Paraná nas próximas eleições”, detalha o parlamentar que aparece na frente de todos os candidatos do Palácio Iguaçu nas pesquisas para o governo do Paraná e que reforça o alinhamento com os princípios históricos do partido.