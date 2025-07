Segunda reunião traz mudanças no projeto da engorda das praias de Guaratuba

Guia corrente na altura do Rio Brejatuba foi principal alteração

O detalhe que gerou mais polêmica do projeto de engorda das praias de Guaratuba foi alterado na segunda reunião pública atendendo críticas e sugestões da maior parte dos presentes à audiência pública, realizada no mês de maio.

Na “reunião técnica informativa”, na noite desta quinta-feira (3), na Câmara Municipal, foi apresentada a versão final do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (Rima).

Nos estudos, os técnicos trazem uma nova localização do guia-corrente da orla da Praia Central. Em vez de ser construído ao lado do Morro do Cristo, fica na altura do Rio Brejatuba, na chamada “Praia das Canoas”. Um detalhe que chamou atenção foi a largura de 60 metros para o canal.

Houve outras alterações, conforme mostrou a equipe formada por técnicos da Unilivre (Universidade Livre do Meio Ambiente) e do Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura (ITTI) da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Audiência pública e reuniões

De acordo com a apresentação, na audiência pública realizada no dia 13 de maio, compareceram 315 pessoas, foram feitas 64 perguntas orais, por escrito e no chat do Youtube e ainda 9 questionamentos foram protocolados no IAT (Instituto Água e Terra), órgão do Governo do Estado responsável pela obra.

Após a audiência, foram realizadas duas novas reuniões com a comunidade em Caieiras e na Prainha. O resultado foi apresentado nesta quinta-feira (3).

Calçadão e Caieiras

Entre as mudanças, está a configuração do calçadão da orla central, conforme a apresentação, principalmente na posição da ciclovia, que permanece do lado de fora do calçadão, como o público havia pedido.

Também houve mudanças na praia de Caieiras para atender à comunidade, em especial aos pescadores. Apesar de atender algumas demandas, ainda houve críticas e dúvidas, conforme pode ser visto no vídeo da reunião.

Engorda de três praias

O chamado Projeto da Recuperação da Orla de Guaratuba consiste na engorda da faixa de areia da Praia Central, da Praia de Caieiras e da Prainha. Também inclui calçadas, sistema de drenagem e estruturas marítimas como guia-correntes e espigões.

O custo estimado da obra é de aproximadamente R$ 247 milhões e o prazo de execução é de 18 meses.

