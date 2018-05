Suspeito de matar motorista do Uber é preso em Guaratuba

O principal suspeito de matar o motorista do Uber Ricardo Gonçalves Habitzreuter foi preso em Guaratuba, na tarde desta quarta-feira (2).

Ele foi identificado pela Polícia Civil como Lucas Matheus Godói de Paula Ferreira.

Ao todo, quatro pessoas suspeitas de envolvimento na morte de Ricardo Habitzreuter, de 26 anos, ocorrida na última semana, foram identificadas pela Polícia Civil de Araucária. Três pessoas – entre elas duas mulheres, de 30 e 28 anos, e homem, de 21 anos – foram presas, respectivamente, em situações distintas na noite de sexta-feira (27), na manhã de sábado (28), na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), e no início da tarde deste quarta-feira (2), em Guaratuba.

A primeira a ser presa foi a mulher de 30 anos, no município de Fazenda Rio Grande. Na manhã seguinte, a mulher de 28 anos, foi presa na Vila do Sossego, em Araucária. E, no início da tarde desta quarta-feira (2) a polícia capturou o jovem de 21 anos, em Guaratuba. Segundo a Polícia, as prisões aconteceram por meio de denúncias anônimas realizadas através do 197 – Disque Denúncia da Polícia Civil.

De acordo com a Polícia Civil, o outro suspeito de cometer o crime, Thiago de Souza Januário, de 18 anos, continua foragido.

Objetivo seria roubar dinheiro que a vítima dizia ter

Conforme apurado pela polícia, Habitzreuter foi vítima de um crime de latrocínio. O rapaz estava desaparecido desde segunda-feira (23) e foi encontrado morto na terça-feira (24/04), na Represa do Passaúna, em Araucária, com as mãos e pés amarradas – quando as investigações tiveram início.

De acordo com o delegado-titular da Delegacia de Araucária, João Marcelo Renk Chagas, o crime aconteceu de forma premeditada na noite de segunda-feira (23). Na ocasião, a mulher de 30 anos, identificada apenas como Claudia, e sua amiga, a mulher de 28 anos, teriam convidado Habitzreuter para ir até a residência em que moravam, situada no bairro Tatuquara.

Pouco tempo depois chegaram os outros dois envolvidos, os jovens de 21 e 18 anos, em posse de uma arma de fogo, e renderam o motorista em um dos quartos da casa. Em seguida, a dupla amarrou a vítima e colocou no porta-malas de seu próprio veículo, um Logan prata – que utilizava para trabalhar, mas no momento não estava em serviço.

Chagas ressalta que no curso das investigações a equipe descobriu que a vítima tinha uma ‘relação amorosa’ com a mulher de 30 anos. “Nos encontros que tinham, Habitzreuter explanava sua intenção em utilizar um suposto dinheiro que guardava em poupança para viajar para fora do país. O interesse no dinheiro possivelmente teria motivado o crime”, afirma.

O delegado acredita ainda que os homens saíram com Habitzreuter com intenção de ir até o banco para sacar o dinheiro, porém ao que tudo indica a vítima não tinha a quantia que dizia ter: R$ 26 mil. “Ainda precisamos ouvir os rapazes, o preso na ação de hoje e o que está foragido, bem como demais testemunhas, para esclarecer o que de fato teria ocorrido durante esse percurso e como o corpo da vítima foi parar na represa”, acrescenta Chagas.

Fuga de acidente com morte – Os suspeitos ficaram com o veículo de Habitzreuter e, horas após o corpo ter sido encontrado, acabaram se envolvendo em um acidente na Linha Verde, no bairro Pinheirinho, em Curitiba. O veículo atingiu um Ford Ka, conduzido por Vandré Evandro Ferreira, 38 anos, que acabou morrendo. “Segundo as diligências, nesse momento havia cinco pessoas dentro do veículo, um homem e quatro mulheres – o jovem de 21 anos, as suspeitas e suas filhas menores de idade – os quais conseguiram fugir do local sem prestar socorro algum”, completa o delegado.

Chagas afirma que as investigações continuam de forma intensa, com o intuito de capturar o outro homem envolvido no crime e esclarecer todo o fato. “Quem tiver informações sobre os envolvido pode entrar em contato com a delegacia, ainda que de forma anônima, que irá colaborar com o trabalho da polícia. Denúncias realizadas através de 197 também podem ser realizadas”, finaliza o delegado.