Agricultores de Guaratuba recebem 2ª parcela do Renda Família Paranaense

As famílias beneficiárias do Programa Renda Família Paranaense, que atende famílias que vivem na área rural e em situação de vulnerabilidade social, receberam nesta quinta-feira (3), a segunda parcela dos recursos do programa.

A Prefeitura disponibilizou transporte para as famílias beneficiárias até o Centro de Referência de Assistência Social (Cras). Após serem recepcionadas pelo prefeito Roberto Justus, pela secretária Municipal do Bem Estar, Lourdes Monteiro, pelo diretor da Agricultura, Paulo Pina e técnicos da Emater, eles foram orientados e encaminhados para a agência do Banco do Brasil para sacarem a segunda parcela do benefício.

O Renda Família Paranaense – Agricultor Familiar transfere um valor fixo às famílias que varia entre R$ 2 mil a R$ 3 mil (de acordo com a renda familiar), deve ser investido na geração de renda e na melhoria da qualidade de vida, como pequenas reformas que melhoram o saneamento básico, incentivo à produção para consumo próprio e impulso para o desempenho de atividades agrícolas, como compra de sementes, insumos e equipamentos.

O programa é uma ação do Programa Família Paranaense, da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social e realizado no município pela Secretaria Municipal do Bem Estar e Promoção Social. Conta também com a organização e apoio da Emater, da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Paraná e da Secretaria Municipal da Agricultura e Pesca.