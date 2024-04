Polícia deve indiciar dono do Super Rede, da construtora e um fiscal da obra

Polícia deve indiciar dono do Super Rede, da construtora e um fiscal da obra

Foto: Crea-PR

O delegado da Polícia Civil de Pontal do Paraná Jader Roberto Ferreira Filho deve indiciar três pessoas pelo desabamento do supermercado Super Rede Atacadista, que resultou em três mortes.

O dono do supermercado, o dono da construtora e um fiscal da obra deverão ser indiciados por “três homicídios culposos e lesões corporais culposas”. Além das três funcionárias que morreram no desabamento, ficaram feridas 12 pessoas. O inquérito ainda não foi concluído e aguarda laudo da Polícia Científica.

O delegado ainda informou que testemunha avisou o supermercado de “que no dia 21/03, ou seja, um dia antes da tragédia, dia esse no qual as caixas d’água foram enchidas e estavam vazando água de forma frequente; A água vazou por todo o dia e nada foi feito, nenhuma medida foi adotada”.

O Correio do Litoral entrou contato com o proprietária do supermercado, Eduardo Dalmora, e encaminhou mensagem a ele. Este conteúdo será atualizado se houver resposta.

Crea apontou irregularidade na estrutura durante a obra

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) também analisa a situação. Em novembro, em uma vistoria durante as obras, o Crea apontou irregularidades na execução da estrutura de concreto pré-fabricado.

O Crea apontou irregularidade na execução da estrutura de concreto pré-fabricado e o proprietário foi notificado. Também foi entregue um comunicado orientativo indicando a necessidade do Programa de Gerenciamento de Riscos.

A Prefeitura de Pontal do Paraná abriu uma sindicância interna para apurar sobre a emissão dos alvarás relacionados ao funcionamento do supermercado e a Câmara de Vereadores criou uma Comissão Processante, numa decisão considerada precipitada e eleitoreira.

Laje tinha seis caixas d’água

O acidente aconteceu no dia 22 de março, no dia da inauguração da loja no balneário Canoas. Morreram Pryscilla Maris Tascheck Farro, de 36 anos, Rayssa Batista Santos, de 18 anos, e Camille Vitoria Souza Dias, de 18 anos.

A laje que desabou tinha seis grandes caixas d’água que despencaram: três caixas com capacidade de 10 mil litros e três caixas de 15 mil litros, totalizando 75 mil litros.