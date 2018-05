Bairro Piçarras tem Mutirão da Saúde nesta sexta, dia 4

Neste sexta-feira (4), acontece o Mutirão da Saúde das 9h às 16h na Colônia dos Pescadores, no bairro Piçarras. A ação é realizada pela Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba.

A ação contará com atendimento médico aos pescadores e ao público em geral, emissão do Cartão do Sistema Único de Saúde, palestras sobre segurança no trabalho e outros assuntos, haverá também, testes rápidos para HIV, sífilis e Hepatite B e C, avaliação física, agendamento de consultas e exames (mamografias e preventivos), orientação nutricional, psicológica, vacinação contra gripe e febre amarela.

A vacina contra a gripe imuniza o paciente contra o vírus H1N1, H3N2 e vírus B. Os grupos suscetíveis à contração da gripe e que recebem vacina são: professores, profissionais da saúde, idosos acima de 60 anos, gestantes, mulheres no pós-parto, crianças acima de 6 meses e até 5 anos, indígenas, portadores de doenças crônicas, hepáticas e respiratórias, transplantados, imunodeprimidos, funcionários do sistema prisional e presidiários. É importante levar RG e também, não esquecer a carteira de vacinação.

Contra a febre amarela devem ser vacinadas: crianças acima de 9 meses e pessoas até 59 anos que nunca tomaram a vacina. É grande importância ressaltar que a vacina é contra indicada durante a gestação, para mulheres que amamentam e alérgicos a ovo.

Para a vacina da febre amarela, é necessário também que o paciente forneça um número de telefone e endereço para cadastro, que posteriormente será inserido na sua Unidade Básica de Saúde, além de que o paciente leve seu Cartão SUS, RG e Carteira de Vacinação.