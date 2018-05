Ônibus grátis de hora em hora e música no Bike + Canoa

O passeio ecológico de cultural Bike + Canoa, na baía de Guaratuba terá ônibus grátis de hora em hora e apresentações musicais a partir das 9h.

O evento acontece neste domingo (6), das 8h às 16h. Trata-se de um passeio de bicicleta e de canoa caiçara, na localidade de Cabaraquara, em Guaratuba.

Os participantes poderão conhecer e vivenciar a cultura local, apreciar a culinária local e e ainda conhecer o processo de extração de açaí (polpa) de juçara – também podem comer a deliciosa fruta.

Os ônibus saem de hora em hora da UFPR Litoral, em Caiobá, Matinhos. Quem quiser pegar no cais norte de embarque do ferry-boat, em Guaratuba, é só esperar em frente a base náutica do Corpo de Bombeiros.

O trajeto de bicicleta (a partir da UFPR) tem 8,7 km, pode ser considerado de dificuldade média, e o tempo estimado para realizá-lo é de aproximadamente uma hora.

No local da saída das canoas, haverá uma feira na qual serão vendidas comidas típicas como peixe assado, ostra, cozido de peixe com banana, arroz lambe-lambe (com mariscos), caldo de cana e açaí de juçara. Acontecerão também apresentações culturais, oficina de extração do fruto da juçara, venda de artesanatos e sorteios de brindes para os visitantes.

Atrações confirmadas:

9h Cris e Jaime – Voz e Violão tocando de tudo

11h Lauri e Viola – Sertanejo Raiz

13h Tio Izack e Alex – Modão Sertanejo

14h45 Acústico Gakay – Voz e violão

16h Forró de quinta – Forró Pé de Serra

Comidas que serão servidas: peixe frito, peixe assado, ostra, cozido de peixe com banana, o famoso arroz lambe-lambe com mariscos, caldo de cana, suco e açaí de juçara.

Recomendações:

Levar repelente, protetor solar e ir com roupas confortáveis, de preferência calça.

O acesso ao local pode ser de bike, a pé ou de ônibus (não tem opção de estacionamento para carros)

O ônibus que levará ao local do evento sairá da UFPR Litoral de hora em hora a partir das 8h.