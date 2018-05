Guaratuba faz audiência pública para debater saúde

Será realizada na próxima semana uma Audiência Pública sobre a Avaliação do Cumprimento do Plano Municipal de Saúde de Guaratuba no primeiro quadrimestre de 2018.

A audiência será na quarta-feira (30), das 9h às 11h, no Auditório da Câmara de Vereadores.

Pela tarde, também na Câmara, haverá a Audiência do Cumprimento de Metas Fiscais.

Audiência Pública para Avaliação do Cumprimento do Plano Municipal de Saúde

Dia: 30 de maio (quarta-feira)

Horário: 9h às 11h

Local: Auditório da Câmara Municipal de Guaratuba (rua Carlos Mafra, 494, Centro).

Audiência Pública para Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Primeiro Quadrimestre

Dia: 30 de maio (quarta-feira)

Horário: 15h30

Local: Auditório da Câmara Municipal de Guaratuba