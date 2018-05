Guaratuba fecha avenida para manifestação de apoio aos caminhoneiros

A avenida 29 de Abril, no centro de Guaratuba, será interditada na tarde deste domingo (27) para realização de uma manifestação de apoio à greve dos caminhoneiros. O protesto está marcado para as 16h.

A Prefeitura de Guaratuba vai interditar alguns acessos e fazer a sinalização para evitar transtornos. A Polícia Militar também vai acompanhar o protesto.

No site oficial, o prefeito Roberto Justus disse que “a paralisação conta com o apoio da grande maioria da população guaratubana e já é um marco para a democracia do país”.

Segundo informa o site, a expectativa dos organizadores “é de que 500 pessoas compareçam no local”.