Plano Desenvolvimento Sustentável do Litoral realiza audiências públicas

A partir do dia 11 de junho começarão as Audiências Públicas de Engajamento do Plano para o Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Paraná – PDS_Litoral.

As reuniões acontecerão às 19h nas seguintes datas: 11 de junho (Antonina), 12 de junho (Morretes), 13 de junho (Guaratuba), 14 de junho (Pontal do Paraná) e 20 de junho (Matinhos). A Audiência de Guaraqueçaba será realizada às 14h do dia 16 de junho (sábado). Paranaguá também receberá o evento, mas aguarda confirmação de data. Os locais das Audiências e o material a ser tratado, denominado Produto 2: Relatório de Atividades, podem ser encontrados no site www.pdslitoral.com ou aqui.

As Audiências encerram a primeira etapa do processo de elaboração do Plano e são direcionadas a toda a sociedade. O coordenador do PDS_Litoral, Taco Roorda, explica que os eventos serão realizados nos sete municípios litorâneos em datas separadas e têm como objetivo concluir, na maioria das cidades, a constituição da Equipe de Acompanhamento do Plano, processo que teve início durante as Oficinas de Engajamento realizadas no mês de abril.

Também serão apresentadas as primeiras impressões e as principais demandas identificadas nas Oficinas. “A participação da comunidade é fundamental, pois também iremos acordar com todos os próximos passos para a elaboração do PDS_Litoral, possibilitando a construção de cenários que ajudarão no desenvolvimento da região como um todo”, ressalta o coordenador.

Próximas Audiências Públicas de Engajamento do PDS_Litoral

11 de junho – Antonina – 19h – Centro Estadual de Educação Profissional Dr. Brasilio Machado – Rua Conselheiro Alves de Araújo, 12

12 de junho – Morretes – 19h – Centro Pastoral Santo Antônio – Rua Coronel Modesto s/n, Centro

13 de junho – Guaratuba – 19h – Câmara Municipal – R. Cel. Carlos Mafra, 494, Centro

14 de junho – Pontal do Paraná – 19h – Salão Paroquial da Igreja Católica São Pedro São Paulo – R. Guapê, s/n – Pontal do Sul

16 de junho – Guaraqueçaba – 16h – Ginásio de Esportes de Guaraqueçaba – R. Ferreira Lopes, s/n

20 de junho – Matinhos – 19h – UFPR Litoral – Rua Jaguariaíva, nº 512 – Caiobá

Em breve – Paranaguá

Sobre o PDS_Litoral

Apoiado financeiramente pelo Banco Mundial (BIRD), o PDS_Litoral é desenvolvido pelo Consórcio Litoral Sustentável, que reúne empresas internacionais e nacionais para realizar todo o Plano. São elas: Barcelona Brasil Group, Mcrit, Hidria Ciência Ambiente y Dessarrollo S.L e Quanta Consultoria Ltda. Representantes de todas as empresas participaram das reuniões realizadas com as Secretarias Estaduais do Governo do Paraná, com a Coordenação Geral da Secretaria de Estado de Planejamento – SEPL, responsável pelo projeto, que acompanharão todo o processo até o início de 2019.