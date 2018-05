Prefeitura de Guaratuba discute parceria com agricultores para manutenção de estrada

O prefeito Roberto Justus e a Associação dos Produtores Rurais da Localidade de Limeira (Aprulli) discutem uma parceria para manutenção da estrada entre a ponte do Cubatão e a ponte da Limeira. A Prefeitura forneceria o óleo diesel e lâminas para os maquinários e o trabalho seria executado pelos agricultores.

O prefeito esteve na quarta-feira (23) na área rural e visitou as unidades de Saúde e as escolas rurais, verificando o andamento dos serviços. De acordo com a Prefeitura, “professores e moradores fizeram algumas solicitações que foram encaminhadas para análise das secretarias”. “Os munícipes também foram informados dos atendimentos de seus pleitos anteriores”, informa o site oficial.

“O prefeito aproveitou para agradecer pessoalmente os produtores rurais que estavam realizando a manutenção da estrada por conta própria”. Agricultores solicitaram o apoio da Prefeitura para fornecimento de manilhas e material para a reforma da ponte do Baixo da Farinha, no Rasgadinho. O material será entregue assim que normalizar o fornecimento de combustível no Município.