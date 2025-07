Estão abertas as inscrições para a Maratona do Litoral do Paraná

Imagem: Divulgação

Estão abertas as inscrições para a Maratona do Litoral do Paraná, em Matinhos. O evento, que está no calendário da World Athletics – a entidade máxima do atletismo mundial –, acontece no dia 17 de agosto e vai atrair atletas de todo o Brasil.

Realizada com patrocínio da Loja Procorrer, a prova se propõe também a ser um encontro esportivo para corredores, familiares e moradores de Matinhos, a promover a integração com a cidade e o fomento ao esporte. A organização é da Sports360º.

A Maratona do Litoral conta com percursos de 42km, 21km, 10km e 5km. O trajeto é 100% plano e a expectativa é de temperaturas amenas, que variam entre 15ºC e 20ºC nesta época do ano. A baixa altitude, próxima ao nível do mar, reduz significativamente a demanda cardiorrespiratória.

Esses fatores impactam nos tempos dos atletas e favorecem quem for estrear nos 42 quilômetros, pois o atleta terá menos desgaste. O contexto também é positivo para aqueles que buscam baixar tempo ou conquistar índice para majors internacionais.

Experiência completa

Além da preocupação com a performance, o evento enfatiza a experiência completa para atletas e seus acompanhantes. A arena da prova vai reunir atividades para toda a família e serviços de apoio, promovendo um verdadeiro festival de esporte e bem-estar no litoral paranaense.

Para a Loja Procorrer, que assina o patrocínio master da maratona, a parceria com o evento reforça o propósito de fomentar o esporte. “Acreditamos no poder transformador da corrida. A Maratona do Litoral é a materialização disso: um evento pensado para oferecer experiências únicas, com uma estrutura planejada nos mínimos detalhes”, destaca Alexandre Grupenmacher, diretor da Procorrer.

A expectativa é consolidar a Maratona do Litoral como a prova mais rápida do estado, atraindo tanto atletas de elite quanto corredores amadores que buscam superação em muitas outras edições. “Estamos muito felizes em conduzir um projeto com esse potencial. A equipe da Sports360º está totalmente dedicada para garantir uma prova inesquecível”, conta Daniel Waleski.

Data: 17 de agosto de 2025

Local: Praça Dante Luiz Júnior – Matinhos/PR

Distâncias – Maratona, Meia Maratona, 10km, 5km e Corrida Infantil

Inscrições no site maratonadolitoral.com.br