Publicações Legais

Sultec Soluções e Tecnologias Ambientais torna público que recebeu do Instituto Ambiental do Paraná a Licença de Operação para Posto Marítimo Pontal da Areia LTDA – EPP, inscrito no CNPJ: 01.625.286/0001-63, instalado no endereço Avenida Beira Mar, s/n Quadra 223, Balneário de Pontal do Sul, Município de Pontal do Paraná / PR.