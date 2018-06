Guaratuba vence no vôlei masculino na abertura dos JAPs

Os meninos do vôlei de Guaratuba venceram a equipe de Paranaguá por dois sets a zero, na noite desta quinta-feira (7), na abertura da regional dos Jogos Abertos do Paraná.

O jogo e a cerimônia aconteceram no Ginásio José Richa, em Guaratuba. Delegações dos 16 municípios do Litoral e da Região Metropolitana de Curitiba que vão participar da etapa desfilaram na quadra.

O evento começou às 20h30, com a entrada das delegações. Logo em seguida o prefeito Roberto Justus declarou oficialmente o início dos Jogos Abertos.

O cerimonial do evento teve uma surpresa na tradicional condução do fogo simbólico. O comitê executivo municipal homenageou os servidores públicos do município, representados por integrantes da equipe dos serviços gerais (Diva e Silvana) e também de suporte técnico e manutenção (Cesar e Carlos), para conduzir a tocha pelo Ginásio.

Já o juramento do atleta foi realizado por Rene Árcega, integrante da equipe de voleibol guaratubana. Ainda antes do voleibol começar, a ação ficou por conta das alunas do Projeto Ballet de Guaratuba.

Impacto dos Jogos Abertos do Paraná em Guaratuba

“Governar é fazer escolhas e já nos primeiros dias de meu governo eu escolhi o esporte como prioridade. Quando a gente vê todos estes jovens envolvidos, autoridades vindo nos prestigiar, todas estas caravanas de outros municípios, assim como as crianças do ballet que vão se apresentar, aí a gente tem certeza que fez a escolha certa!, disse o prefeito Roberto Justus.

O prefeito falou como os Jogos Abertos do Paraná mantêm a economia da cidade em alta: “Durante os JAPS do ano passado fazia um sol lindo, e o pessoal do comércio achou que aquele movimento era apenas mais um final de semana de turismo no litoral. Mas neste ano, com este friozinho, o pessoal percebe que a cidade encheu de novo, e todo este movimento, sem dúvidas, é devido aos Jogos Abertos do Paraná”, contou o prefeito, que falou do preparo da cidade para receber os visitantes. “Nós temos uma vocação ao turismo, e estamos sempre de braços abertos, afinal todo paranaense gosta do litoral, e Guaratuba tem uma atenção especial a seus visitantes. Como o esporte é vida, é saúde, é confraternização, tem que andar de mãos dadas com o Turismo”.

Uma viagem e tanto

Para participar desta primeira fase de Jogos Abertos do Paraná, a delegação de Guaraqueçaba precisou atravessar diversas baías situadas no litoral paranaense até chegar no município sede da regional. A primeira travessia foi pelo Complexo Estuarino de Paranaguá, que engloba as baías de Guaraqueçaba e Paranaguá. Depois de um certo tempo de estrada, foi hora de atravessar a baía de Guaratuba, via ferry-boat.

Para o prefeito de Guaraqueçaba, Ariad Junior, participar dos JAPS é motivo de orgulho para o município, mas que também produz um sentimento especial para si: “Alguns anos atrás eu participei dos Jogos Abertos do Paraná como atleta do futsal. Quando me procuraram para ver se seria possível inscrever a equipe do Futsal, eu prontamente atendi, e os incentivei para treinarem com força”, contou.

Com informações e fotos de Vinicius Araujo/SEET