13ª Conferência Municipal de Saúde de Pontal do Paraná debate saúde como direito humano

Fotos: Clovis Santos / PMPPR

No dia 16 de agosto, Pontal do Paraná realizou a 13ª Conferência Municipal de Saúde, reunindo representantes de diferentes segmentos sociais, incluindo usuários, trabalhadores e gestores do Sistema Único de Saúde (SUS).

O encontro, realizado ao longo de todo o dia, teve como foco discutir os principais desafios da saúde no município, propor diretrizes para o Plano Municipal de Saúde e eleger a nova composição do Conselho Municipal de Saúde.

Durante a programação, os participantes abordaram temas como a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, a valorização dos profissionais, o financiamento do SUS e o incentivo à participação social.

Todas essas questões foram consolidadas em propostas que já haviam sido discutidas nas sete Conferências Locais de Saúde, realizadas entre 7 de maio e 18 de junho deste ano.

As propostas elaboradas pelos grupos de trabalho foram sistematizadas e aprovadas em plenária, garantindo que as prioridades da comunidade sejam incorporadas ao planejamento municipal e posteriormente às etapas estadual e nacional da conferência.

Na eleição do Conselho Municipal de Saúde, as 12 vagas disponíveis foram distribuídas conforme a legislação: 50% para usuários do SUS (6 titulares e 6 suplentes), 25% para trabalhadores do SUS (3 titulares e 3 suplentes) e 25% para prestadores e gestores do SUS (3 titulares e 3 suplentes).

A secretária municipal de Saúde, Michele Straub, destacou a importância da mobilização:

“A conferência é um espaço democrático que permite ouvir diferentes vozes, construindo de forma coletiva os caminhos para uma saúde mais justa e de qualidade para todos os cidadãos de Pontal do Paraná.”

Entre as autoridades presentes estavam o prefeito de Pontal do Paraná Rudão Gimenes, a secretária municipal de Saúde Michele Straub, a presidente da Câmara e vereadora Elinete Guimarães Rocha, Letícia Alves Lemos, presidente do Conselho Municipal de Saúde, e a vereadora Any Messina.

