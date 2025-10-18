Empreendedores do Litoral têm linha de crédito especial para o verão

Fomento Paraná apresenta duas linhas de crédito do programa Juros Baixos Paraná para ajudar pequenos negócios a se preparar para a temporada de verão no Litoral

Fotos: Fomento Paraná

A Fomento Paraná, instituição financeira do Governo do Estado, apresentou em Morretes nesta sexta-feira (17) condições especiais para duas linhas de crédito do programa Juros Baixos Paraná com objetivo de ajudar pequenos negócios a preparar seus estabelecimentos para a temporada de verão nos municípios litorâneos.

O encontro foi organizado em parceria com a Associação dos Municípios do Litoral (Amlipa). Além do prefeito de Morretes, Junior Brindarolli, o evento contou com a presença da prefeita de Antonina, Rozane Osaki, do prefeito de Guaratuba, Mauricio Lense, e de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes.

Para empreendedores destes municípios as linhas Microcrédito Fácil e Fomento Giro Fácil, que contam com recursos próprios da instituição para empréstimos de capital de giro, terão um prazo extra de carência de até quatro meses, o que permite começar a pagar o crédito somente ao final da temporada de verão. A condição normal de carência para essas linhas é de três meses.

“Recebemos um aporte de R$ 200 milhões do governador Carlos Massa Ratinho Junior, que nos permitiu atualizar a política de juros e melhorar as condições de acesso a crédito para os pequenos negócios”, disse Claudio Stabile, diretor-presidente da Fomento Paraná. “Estamos com boa procura por esse crédito e esperamos boa aceitação no Litoral também, pois o Estado tem feito grandes investimentos na infraestrutura da região para estimular o turismo”.

Segundo Stabile, a intenção é que além de todos os investimentos que o Estado vem fazendo na região em aspectos como infraestrutura, segurança, saúde e saneamento, também as micro e pequenas empresas possam aproveitar as novas condições de taxas de juros da Fomento Paraná e assim estar preparados para a temporada de verão que se aproxima.

Condições do crédito

O Microcrédito Fácil é uma linha que tem limite de R$ 20 mil e prazo de pagamento de até 36 meses com garantia por avalista ou fundo de aval. Atende desde o empreendedor informal e o Microempreendedor Individual (MEI) até microempresas com faturamento de até R$ 360 mil ao ano. A taxa de juros é fixa de 0,82% ao mês pelo Banco da Mulher Paranaense e de 0,98% ao mês pelo Banco do Empreendedor.

A linha Fomento Giro Fácil atende empreendimentos um pouco maiores, de micro e pequeno até médio porte, com faturamento de até R$ 16 milhões. O limite de crédito é de R$ 500 mil e o prazo para empreendedores destes municípios será de até 60 meses. Nessa linha a taxa de juros está fixada em 1,15% ao mês, para pagamento em dia.

Praias e do Rio Paraná

Serão beneficiados com as novas condições de crédito da Fomento Paraná os empreendedores de Guaratuba, Matinhos, Pontal, Guaraqueçaba, Morretes, Antonina, Paranaguá.

Adicionalmente serão beneficiados os municípios de Porto Rico, São Pedro do Paraná e Marilena, banhados pelo Rio Paraná, que formam belas praias e ilhas que são muito procuradas para turismo na região localizada no extremo Noroeste do Estado.

Para acessar essas linhas de crédito o empreendedor pode conversar com os agentes de crédito da instituição que atuam nas prefeituras dos municípios, em Salas do Empreendedor, Agências do Trabalhador e outras estruturas voltadas ao desenvolvimento econômico, ou então online, diretamente por meio do portal institucional http://www.fomento.pr.gov.br/.

Prefeitos

Rudão Gimenes, prefeito de Pontal do Paraná e presidente da Amlipa, disse que é muito importante a oportunidade que está sendo dada ao setor privado, junto com as obras estruturantes, que tem trazido um movimento turístico muito forte. “A gente precisa que o setor de serviços também possa atender a essa demanda do turismo e o crédito vem nesse bom momento, para que eles possam ampliar seus negócios, melhorar os serviços e dar mais conforto aos turistas que vem, ao nosso litoral, com juros baixos”, disse.

O prefeito de Morretes, elogiou a proposta da Fomento Paraná, que acompanha o trabalho de investimento do estado na região. “Esse dinheiro vem mesmo fomentar a iniciativa privada, para que os investimentos venham atender as demandas da população e principalmente quem tem empreendimentos para vender na temporada, podendo aproveitar esse recurso para buscar mais produtos e promover melhorias para seus clientes”, disse Brindaroli, .

O presidente da Adetur Litoral, Rafael Folmann, disse que a comunidade está vivendo um momento que foi sonhado a vida toda no Litoral. “São diversos investimentos em infraestrutura e agora essa novidade da Fomento Paraná. Tem que aproveitar a forma do parcelamento, a taxa de juros reduzida e a possibilidade de convênio com o município pra chegar na taxa zero. Vamos ter a melhor de todas as temporadas”, disse.