Equipes de Guaratuba se classificam para semifinais do futsal nos JAPS

As definições dos semifinalistas do Futsal da fase regional dos Jogos Abertos do Paraná, disputados em Guaratuba, aconteceram neste domingo (10).

Se, por um lado, as classificações vieram nas pontas das chuteiras dos atletas em quadra, foi a ponta da caneta que completou o rol das equipes semifinalistas, com o cálculo dos critérios de desempate para selecionar o melhor segundo lugar. Para a alegria da torcida local, tanto no masculino quanto no feminino o classificado é Guaratuba, que se junta aos campeões dos Grupos A, B e C na fase semifinal.

As semifinais e a final serão disputadas na segunda fase da Regional dos JAPs, entre os dias 22 e 24 de junho, também em Guaratuba.

Futsal Masculino

O primeiro classificado para as semifinais foi São José dos Pinhais, campeão do grupo C após conseguir aplicar um placar elástico na equipe de Campo Largo: 15 a 1 no primeiro jogo da rodada de domingo.

Logo na sequência, foi a vez de Paranaguá garantir sua vaga nas semifinais, ao vencer Fazenda Rio Grande por 10 a 2, confirmando a primeira colocação no grupo B. Mas o jogo mais esperado da manhã foi um clássico litorâneo entre as equipes de Matinhos e Guaratuba.

Ao contrário das partidas anteriores, a disputa entre os municípios vizinhos foi equilibradíssima. Guaratuba abriu o placar aos 7 minutos da primeira etapa e manteve o placar durante todo o primeiro tempo. Já no início da segunda etapa os matinhenses reagiram, empatando aos 2 minutos e virando o placar aos 5. A resposta guaratubana não tardou a aparecer: aos 7 da segunda etapa, o placar estava novamente igualado. O jogo foi pegado para ambos os lados até o final, e Matinhos levou a melhor ao marcar o gol decisivo a apenas 1 minuto para o fim do jogo, conquistando a liderança absoluta do Grupo A e a vaga às semifinais.

Apesar da derrota no clássico, Guaratuba também se garantiu nas semis por ter o melhor saldo de gols entre os segundos lugares: 3 para a cidade-sede dos JAPs, contra 0 de Colombo e 7 de Fazenda Rio Grande. Agora a equipe local terá duas semanas de treinamento para enfrentar seu próximo desafio: São José dos Pinhais, a equipe de melhor campanha na competição. Matinhos e Paranaguá fazem a outra partida das semifinais, em outro clássico litorâneo.

Confira os resultados dos jogos do futsal masculino na primeira fase dos JAPs:

Grupo A:

8/6: Matinhos 4×2 Antonina

9/6: Antonina 1×5 Guaratuba

10/6: Guaratuba 2×3 Matinhos

Grupo B:

8/6: Paranaguá 5×0 Guaraqueçaba

9/6: Guaraqueçaba 3×4 Fazenda Rio Grande

10/6: Fazenda Rio Grande 2×10 Paranaguá

Grupo C:

8/6: São José dos Pinhais 7×0 Colombo

9/6: Colombo 8×1 Campo Largo

10/06: Campo Largo 1×15 São José dos Pinhais

Futsal Feminino

No primeiro jogo da tarde de domingo, Paranaguá enfrentou a equipe de Campina Grande do Sul, e se garantiu na primeira posição do grupo C ao vencer pelo placar de 5 a 1. Já no grupo B, Campo Magro venceu Matinhos por uma diferença e tanto: 10 a 1, que garantiu a melhor campanha da competição para a equipe da região metropolitana.

No Grupo A, a liderança já estava sacramentada desde o sábado, já que Antonina, que folgou no domingo, havia vencido suas duas partidas na competição. Ainda assim, o jogo da chave foi importantíssimo para as guaratubanas, que bateram Campo Largo por 4 a 0 na última partida realizada no domingo, e se garantiram como a melhor equipe entre os segundos lugares. No saldo de gols, Guaratuba somou 3, enquanto Piraquara somou -1, e Campina Grande do Sul, teve o saldo de -3.

Com a classificação assegurada, Guaratuba enfrentará Paranaguá nas semifinais, enquanto Campo Magro e Antonina medirão forças no segundo confronto. Promessa de grandes jogos nas semifinais do Futsal Feminino, que acontecerão entre os dias 22 e 24 de junhos. Os horários das partidas serão divulgados em breve pela Comissão Central Organizadora dos JAPS em Guaratuba.

Confira os resultados dos jogos do futsal feminino na primeira fase dos JAPS:

Grupo A:

8/6: Campo Largo 1×9 Antonina

9/6: Antonina 3×2 Guaratuba

10/6: Guaratuba 4×0 Campo Largo

Grupo B:

8/6: Campo Magro 5×2 Piraquara

9/6: Piraquara 2×0 Matinhos

10/6: Matinhos 1×10 Campo Magro

Grupo C:

8/6: Campina Grande do Sul 3×2 Fazenda Rio Grande

9/6: Fazenda Rio Grande 1×6 Paranaguá

10/6: Paranaguá 5×1 Campina Grande do Sul

Texto e fotos: Vinícius Araújo / SEET