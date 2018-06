Aniversário da cidade e circuito cultural animam semana em Matinhos

Um concerto do premiado pianista curitibano Estefan Iatcekiw, de apenas 14 anos, abre nesta terça-feira, dia 12, às 20h, o Circuito Cultura e Arte da UFPR em Matinhos. A apresentação celebra o 51 º aniversário do município. A programação continua no fim de semana (dias 15, 16 e 17), e será uma prévia do Festival de Inverno de Antonina, que acontece de 14 a 21 de julho.

Além das atividades da UFPR, a Prefeitura também promove diversos eventos no aniversário da cidade.

Esta é a segunda edição do Circuito Cultura e Arte, que visa ampliar as ações culturais e artísticas no litoral paranaense. A primeira aconteceu em maio em Paranaguá. O concerto de Estefan Iatcekiw acontecerá na Praça Central de Matinhos e é aberto à população.

No dia 15 (sexta-feira), a companhia de teatro PalavrAção, da UFPR, apresentará a peça Sociedade dos Ratos (classificação 12 anos), no auditório da UFPR Litoral.

Nos dias 16 e 17 (sábado e domingo), a programação tem início às 10 horas e se estende até a noite. Várias bandas e grupos artísticos locais e regionais se apresentarão no palco montado na praça central de Matinhos (confira a programação).

No mesmo local, haverá uma feira cultural e artística com a participação de projetos da UFPR. Os visitantes ainda poderão saborear doces, salgados, bebidas especiais e o tradicional almoço da Paróquia de São Pedro, no Circuito Gastronômico.

Programação acadêmica

Nos dias 14 e 15 (quinta e sexta–feira), acontece, no auditório da UFPR Setor Litoral, o Encontro Regional dos Agentes Culturais das Instuições de Ensino Superior – Região Sul. O evento tem o objetivo de promover o encontro de servidores das instituições de ensino superior que trabalham com gestão e produção cultural dentro das universidades públi

Na sexta-feira (15/06), no período da tarde, será realizado o Simpósio de Gestão e Políticas Culturais do Litoral do Paraná, que visa promover um olhar múltiplo sobre cultura, com vistas a construção de políticas culturais socialmente sustentáveis.

Circuito Cultura e Arte da UFPR

12 de junho (terça-feira)

Local: Praça Central de Matinhos

20h – Apresentação do pianista Estefan Iatcekiw

15 de junho (sexta-feira)

Local: Auditório da UFPR Setor Litoral

13h30 – Abertura oficial do Circuito

14h – Simpósio de Gestão e Políticas Culturais do Litoral do Paraná

17h30 – Abertura e lançamento do catálogo da exposição “Deuses que Dançam”

20h30 – Peça Teatral “Sociedade dos Ratos” da PalavrAção Cia. de Teatro da UFPR (classificação 12 anos)

16 de junho (sábado)

Local: Praça central de Matinhos

10 às 18h – Feira cultural e artística

10 às 20h – Circuito Gastronômico

Apresentações artísticas:

10h30 – Orquestra Latino Americana da Unespar

11h30 – NG Rap

12h30 – The Professors

14h – Flores Jahmor

15h – Guarnicê

16h – Pecora Loca

17h30 – Trupifania

18h – Musical Caiçara do SESC Caiobá

20h40 – Grupo Madrigal da UFPR (Igreja Matriz de Matinhos)

17 de junho (domingo)

Local: Praça central de Matinhos

10 às 18h – Feira cultura e artística – Estandes

10 às 20h – Praça de alimentação

15 às 17h – Transmissão em telão do jogo Brasil x Suíça

Apresentações artísticas:

12h – O Mar e o Samba – Marjori

13h30 às 15h – Roda de Samba Maria Navalha

17 às 18h – BoogieJump

18h30 às 19h30 – Clube do Baixo Guaíra

Circuito Gastronômico

Paróquia de São Pedro: almoço completo – tainha ou churrasco (domingo); demais dias: pastéis e batata frita

Feira de Sabores – Matinhos

Sobremesas, petiscos de boteco e chopp artesanal

Hambúrgueres veganos artesanais e refrigerantes

Salgados assados, sucos e refrigerantes

Batata recheada, fritas e refrigerantes

Doces e bolos artesanais

Chopp artesanal

Churros e crepes

Bolos confeitados

Programação do Município em comemoração aos 51 anos de fundação – dia 12 de junho

8h – Ato Solene na Praça Central.

9h – Desfile Escolar, cívico e militar.

14h – Ações para a comunidade

Assessoria jurídica, 156 fale com a Prefeitura, Cantinho da Beleza, com o Senac, Ações do esporte, Pilates, circuito esportivo, ping pong, cama elástica, Ações de Saúde, vacinação, aferir pressão, Controle de diabetes, orientação para saúde.

13h30 – Apresentação da Fanfarra, apresentação de karatê, Capoeira e Taekwondo.

16h – Corrida dos namorados.

17h – Aulão de zumba.

18h – Festival de dança.

20h – Apresentação com o Pianista Estevam Latcekim.