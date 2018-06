JAPs: Handebol masculino de Paranaguá almeja Divisão A

A equipe de handebol masculino de Paranaguá traçou alguns objetivos para a temporada 2018, e o primeiro deles acaba de ser cumprido. Com a vitória obtida neste domingo (10) em Guaratuba, os parnanguaras conquistaram o título da fase regional dos Jogos Abertos do Paraná, e agora seguem para Coronel Vivida, onde medirão forças com equipes de todo o estado durante a fase final da Divisão B dos JAPS, no mês de agosto.

Equipe de Handebol de Paranaguá volta a ser protagonista nos JAPS, e agora vão com tudo para a fase final da Divisão B, em Coronel Vivida (Foto: Vinicius Araujo/ SEET-PR)

Para cumprir com este primeiro desafio, Paranaguá disputou 3 jogos durante a fase regional, na qual teve 100% de aproveitamento. Na sexta-feira a estreia foi contra Fazenda Rio Grande, e o resultado fechou em 32 a 23 para a equipe litorânea. No sábado, em um encontro com os donos da casa, nova vitória, desta vez por 28 a 22. Finalmente, no domingo, foi a vez de jogar contra a então invicta Antonina. Paranaguá sobrou durante o jogo, que acabou em 31 a 18, e fez os campeões comemorarem muito no Ginásio de Esportes José Richa.

“Para o nosso município esta conquista é muito importante. Nós temos uma equipe bem forte, e estamos conseguindo reerguer o handebol em Paranaguá”, disse Antônio Francisco Junior, o ‘Jota’, capitão da equipe parnanguara. “O objetivo para esta temporada é mostrarmos que podemos participar das competições estaduais. A gente vem trabalhando firme, e este é o primeiro passo para onde a gente quer chegar”, complementou o capitão.

Jota também falou sobre o treinamento que os parnanguaras vão desenvolver para chegar com força em Coronel Vivida, quando disputarão a fase final da Divisão B dos JAPS. “A preparação vai ter que ser muito mais forte, pois a gente sabe da intensidade e do nível da competição na fase final. Teremos que montar duas equipes, já que também vamos competir no Handbeach. Vamos focados para as duas competições, mas temos atletas suficientes para isso”, contou o atleta, que concluiu: “Nosso nível é bom. Precisamos ajustar muitas coisas ainda, mas o objetivo principal é chegar até a Divisão A dos JAPS, e sabemos que só dependerá da gente”.

Confira os resultados do Handebol Masculino na fase regional dos JAPS, em Guaratuba:

8/6: Guaratuba 24×30 Antonina

8/6: Fazenda Rio Grande 23×32 Paranaguá

9/6: Antonina 32×27 Fazenda Rio Grande

9/6: Guaratuba 22×28 Paranaguá

10/6: Paranaguá 31×18 Antonina

10/6: Guaratuba 22×33 Fazenda Rio Grande

Handebol Feminino

Se no masculino as competições já estão encerradas, na categoria feminina ainda há muito jogo pela frente. As duas últimas rodadas da chave única acontecerão entre os dias 22 a 24 de junho, quando as 5 equipes voltam a se encontrar em Guaratuba para definir a campeã.

Neste momento, a equipe de São José dos Pinhais lidera a chave com 5 pontos (2 vitórias e 1 derrota), mas Campo Largo e Antonina, ambas com 4 pontos, (2 vitórias cada) possuem um jogo a menos que as líderes.

É bem provável é que a campeã regional dos Jogos Abertos seja definida no confronto entre ambas, mas São José dos Pinhais ainda pode brigar pelo título. Para isso terá que torcer por combinações de resultados nas próximas rodadas. Guaratuba tem chances remotas de conquistar a competição, mas com dois jogos pela frente, tentará chegar o mais próximo possível da ponta da tabela. Já a equipe de Paranaguá não tem chances de título, mas, com certeza, voltarão para Guaratuba querendo mostrar sua força na última partida, quando enfrentarão as donas da casa.

Confira os resultados do Handebol Feminino na fase regional dos JAPS, em Guaratuba:

8/6: Paranaguá 21×22 Antonina

8/6: Campo Largo 34×24 São José dos Pinhais

9/6: São José dos Pinhais 24×19 Paranaguá

9/6: Antonina 26×9 Guaratuba

10/6: Paranaguá 2×25 Campo Largo

10/6: Guaratuba 5×30 São José dos Pinhais

Texto e fotos: Vinicius Araujo / SEET