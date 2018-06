10 detentos fogem da Delegacia de Guaratuba

Detentos da Delegacia da Polícia Civil de Guaratuba fugiram, por volta das 1h40 da madrugada desta sexta-feira (15). Até o início da manhã nenhum havia sido capturado.

De acordo com as primeiras informações, eles cavaram um túnel. Alguns deles entraram em um veículo Citren Picasso e foram em direção a Santa Catarina – por volta das 3h o veículo foi avistado no bairro Coroados, na saída de Guaratuba. Eles chegaram a Joinville ainda na madrugada e voltaram pela BR-101 no sentido Curitiba.

Os nomes dos fugitivos:

Anderson Carlos dos Santos (36 anos)

Israel Cristofer Souza da Silva (21 anos)

Jhonatan Morangueira dos Santos (25 anos)

Jhonatan Silva Santos (22 anos)

Jorge Alves Cardoso (33 anos)

Josias Renaud da Costa (28 anos)

Natanael da Silva Ritter (24 anos)

Reginaldo Alves Cordeiro (23 anos)

Rodilei Dionisio Alves (36 anos)

Tiago Batista dos Santos (28 anos)

Mais fotos e dos foragidos e novas informações em breve.