Exposição reúne cultura e arte dos Guarani do Litoral do Paraná

O Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do Paraná, em Paranaguá, inaugura nesta quarta-feira (11) a exposição “Nhande Mbya Reko: Nosso jeito de ser Guarani”.

A exposição trata da elaboração do artesanato dos povos Guarani Mbya como meio fundamental para sua continuidade sociocultural, seu modo de vida e suas práticas espirituais. Na imagem, Paulo Acosta trabalha na criação de uma estatueta em madeira vixo ra’anga, representando uma coruja.

A exposição é resultado da colaboração entre cinco comunidades da região litorânea do Paraná – Pindoty (Terra Indígena (TI) Ilha da Cotinga/Paranaguá-PR), Kuaray Guata Porã (TI Cerco Grande-Guaraqueçaba/PR); Guaviraty e Karaguata Poty (TI Sambaqui/Pontal do Paraná-PR), Kuaray Haxa (Morretes-PR) – e o Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR.

O objetivo deste trabalho é trazer ao público aspectos da forma de vida, da arte, da cosmologia e da religiosidade Guarani tomando como ponto de partida o artesanato, buscando mostrar o cotidiano dessas comunidades tradicionais. Isso é mostrado com o contraste entre o artesanato fabricado para a venda aos jurua (não-indígenas) e os objetos tradicionais, voltados para as dinâmicas próprias das comunidades Guarani Mbya, como a religiosidade.

No primeiro dia, a exposição abre às 14h. Nos demais dias, às 8h. A exposição estará em cartaz até o dia 4 de agosto, com entrada franca.

Exposição “Nhande Mbya Reko: Nosso Jeito de Ser Guarani”

De 11 de julho, com inauguração às 14h, a 4 de agosto

Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR – Rua XV de Novembro, 575 – Centro Histórico – Paranaguá

Mais Cultura – A realização dessa exposição foi possibilitada através do projeto “Mutirão Mais Cultura na UFPR”, financiado via edital pelo Ministério da Cultura (MINC) e do Ministério da Educação (MEC).

O projeto desenvolve ações na região do Litoral do Paraná em vários municípios em parceria com associações de moradores de comunidades tradicionais de pescadores, quilombolas, indígenas, carnavalescos e artesãos.