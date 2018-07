Basquete define finalistas dos Jogos da Juventude nesta terça

A rodada desta segunda-feira (17) definiu os semifinalistas do torneio de basquete da fase regional dos 31º Jogos da Juventude do Paraná em Guaratuba. A rodada aconteceu na Arena Vicente Gurski, em Matinhos.

Os vencedores desta terça-feira (18) decidem o título na quarta-feira (19). Araucária e Fazenda Rio Grande terminaram em primeiro lugar nos seus respectivos grupos. O campeão garante vaga para a fase final em Chopinzinho, no mês de outubro.

Na rodada desta segunda-feira, Araucária confirmou o primeiro lugar do Grupo A ao vencer Piraquara por 84 a 37. O seu adversário será São José dos Pinhais que ficou em segundo lugar no B e que nesta terceira rodada venceu Campina Grande do Sul por 55 a 40. Este jogo começará às 14 horas.

Na outra semi, Fazenda Rio Grande, que ficou em primeiro no B, ao vencer Campo Largo 74 a 54. O adversário de Fazenda será Paranaguá que folgou nesta segunda-feira. A partida está programada para começar às 15h15.

No torneio de futebol, na manhã desta segunda, no campo da Figueira, a equipe de Paranaguá se garantiu para a fase seguinte ao vencer Campina Grande do Sul por 2 a 1.

No estádio Acir Braga, Matinhos também avança na disputa com a vitória de 6 a 1 sobre Guaraqueçaba. Já Quatro Barras se despediu da disputa vencendo Piraquara por 2 a 1. Nas partidas da tarde, no Figueira, Araucária goleou Antonina por 5 a 0 e fechando a rodada nova vitória para São José dos Pinhais que derrotou Pontal do Paraná por 3 a 0.

No Acir Braga, nos penais, Colombo venceu Campo Magro depois do empate no tempo normal em 2 a 2. Nos penais, Colombo 6 a 5. Nas outras partidas, Matinhos goleou Guaraqueçaba por 6 a 0, enquanto Quatro Barras derrotou Piraquaras por 2 a 1. E fechando a rodada, Guaratuba conquistou a primeira vitória ao derrotar Campo Largo por 3 a 1.

No futsal masculino, Piên garantiu o primeiro lugar do Grupo B ao vencer Araucária por 4 a 2. No grupo C, Ponta do Paraná se despediu da disputa ao vencer Balsa Nova por 5 a 4. Já Colombo se garantiu em primeiro no Grupo D ao derrotar Piraquara por 3 a 2. No jogo que ferveu a torcida, na rodada da tarde, Matinhos venceu Paranaguá nos penais por 3 a 2, depois de um empate no tempo normal em 4 a 4. Já Guaratuba voltou a vencer passando por Fazenda Rio Grande pelo placar de 3 a 2. Nas outras partidas, Itaperuçu venceu Almirante Tamandaré por 2 a 1, enquanto Lapa derrotou Campina Grande do Sul por 3 a 1.

Campo Magro derrotou Fazenda rio Grande por 7 a 2, enquanto Araucária superou Antonina por 10 a 3. Já Pontal do Paraná ganhou de Balsa Nova por 3 a 2.

No futsal feminino, Quatro Barras derrotou a equipe da cidade-sede por 5 a 0. Pela manhã, Itaperuçu ganhou de Campo Largo por 3 a 0. Nas partidas da tarde, Campo Magro fez 7 a 2 em Fazenda Rio Grande enquanto Araucária derrotou Antonina por 10 a 3. Fechando a rodada, Pontal do Paraná venceu Balsa Nova por 3 a 2.

No handebol feminino, pela manhã, em Piçarras, Araucária ganhou de Fazenda Rio Grande por 36 a 13 enquanto São José dos Pinhais voltou a vencer superando Paranaguá por 17 a 10. O handebol masculino foi disputado à tarde, na Arena Vicente Gurski, em Matinhos e teve a vitória de Quatro Barras sobre Curitiba por 22 a 21. Guaratuba se despediu da disputa perdendo para Campina Grande do Sul por 26 a21. Antonina superou Araucária por 22 a 14 e Fazenda rio Grande venceu Paranaguá por 25 a 11.

No vôlei, em Coroados, dupla vitória de São José dos Pinhais sobre Guaratuba, no masculino e feminino por 2 a 0. No masculino, as parciais foram 25/19 e 25/17) no feminino 25/8 e 25/17.

Pela manhã, no feminino, Piraquara ganhou de Paranaguá por 2 a 0 (25/14 e 25/17); Campo Largo superou Colombo por 2 a 0 (25/19 e 25/15) enquanto Araucária fez 2 a 0 em Matinhos (25/9 e 25/13). No masculino, à tarde, Paranaguá derrotou Campo Largo por 2 a 0 (24/14 e 25/19). Araucária venceu Matinhos por 2 a 0 (25/19 e 25/17).

Texto e fotos: Jairo Gomes / JOJUPs / SEET