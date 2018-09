Professora de creche de Guaratuba é classificada em prêmio nacional

A professora Débora Cristina dos Santos Pitanga, do CMEI “Silmara Farias de Souza”, de Guaratuba, ficou entre os 5 classificados no 11º Prêmio Professores do Brasil.

O Prêmio Professores do Brasil é uma iniciativa do Ministério da Educação juntamente com instituições parceiras que buscam reconhecer, divulgar e premiar professores de escolas públicas que contribuem para a melhoria do ensino e aprendizagem.

Por meio de relato de experiência pedagógica desenvolvida com seus alunos do Jardim, a professora Débora Cristina publicou um trabalho “Vamos Cuidar da Dorinha que está dodói e precisa se alimentar”.

O tema surgiu da necessidade de uma aluna que estava ficando com sua saúde comprometida (anemia profunda) por falta de alimentação adequada. O plano de aula teve início com uma boneca que estava doente por falta de alimentação adequada e a aluna em questão precisava cuidar dela, levando para casa para fazer o tratamento. Os pais da criança acompanharam a aluna fazendo intervenções para que a filha percebesse sua dificuldade para se alimentar corretamente. “O projeto foi um sucesso que todos os alunos participaram da atividade”, informa a direção da creche.

Fonte e foto: Prefeitura de Guaratuba