Lobo marinho descansa nas pedras do Balneário Riviera

Na noite desta terça-feira (16), a equipe do Projeto de Monitoramento de Praias (PMP/BS) foi acionada por moradores de Matinhos que um animal, possivelmente uma foca havia chegado à praia do Balneário Riviera.

Pela fotos e vídeos enviados por Whatsapp, os profissionais do Laboratório de Ecologia e Conservação, do Centro de Estudos do Mar/UFPR, responsáveis pelo PMP/BS no Paraná, perceberam que se tratava de um lobo-marinho-subantartico (Arctocephalus tropicalis).

Na manhã desta quarta-feira (17) a equipe técnica foi ao local e isolou a área para o atendimento médico veterinário. Foi feita a avaliação da condição de saúde do animal que permaneceu descansando no costão rochoso.

Conforme a avaliação veterinária, trata-se de um macho adulto, com escore corporal saudável; tem aproximadamente 1,80m e massa corporal entre 70 a 90 kg. “Devido ao difícil acesso ao local onde ele se encontra, nenhuma coleta de amostras para exames foi realizada até o momento, mas o animal ficará sob supervisão da nossa equipe técnica”, informou o LEC.

Os técnicos advertem que as não se aproximem ou importunem os animais marinhos que encontrarem na praia e acionem a equipe do Projeto de Monitoramento para o atendimento adequado e técnico.

Caso registrem mamíferos, tartarugas e aves marinhas encalhados no Paraná, por favor, avisem ao Centro de Estudos do Mar 41 3511-8671 ou pelo 0800-642-3341.

O Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) é uma atividade desenvolvida para o atendimento de condicionante do licenciamento ambiental federal das atividades da Petrobras de produção e escoamento de petróleo e gás natural no Polo Pré-Sal da Bacia de Santos, conduzido pelo Ibama.

Esse projeto tem como objetivo avaliar os possíveis impactos das atividades de produção e escoamento de petróleo sobre as aves, tartarugas e mamíferos marinhos, através do monitoramento das praias e do atendimento veterinário aos animais vivos e necropsia dos animais encontrados mortos.

Fonte e fotos: PMP/BS – LEC/CEM/UFPR