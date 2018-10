Palmito in natura é apreendido em Guaratuba

A Polícia Ambiental apreendeu 380 unidades de palmito in natura que estavam sendo levados de Guaratuba para Garuva (SC).

A apreensão aconteceu na madrugada de segunda-feira (22), no

posto da Polícia Rodoviária do bairro Coroados, na PR-412, durante uma operação

de fiscalização do transporte de produtos de origem animal e vegetal.

Em Fiat Uno Mille com placas de Guaratuba foram encontrados

os 9 feixes de palmito, totalizando 380 unidades.

De acordo com a Polícia Ambiental, o motorista, de 38 anos, estava sem nenhuma documentação fiscal e ambiental do produto. Ele afirmou ter comprado os palmitos em Guaratuba e que estava levando para a cidade de Garuva para serem comercializados.

O homem, que reside no bairro Mirim, em Guaratuba, foi

encaminhado ao posto da Polícia Ambiental de Guaratuba, para confecção do Termo

Circunstanciado, por crime ambiental. O veículo foi apreendido e os palmitos,

segundo a polícia, deverão ser doados a instituições de caridade.

Com foto e informações do Agora Litoral