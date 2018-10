Loba-marinha encontrada em Guaratuba é atendida e solta

Mais um lobo-marinho foi avistado em Guaratuba, nesta segunda-feira (22). A fêmea juvenil da espécie lobo-marinho-do-sul (Arctocephalus australis) amanheceu napraia e logo recebeu atenção da equipe do PMP-BS/Laboratório de Ecologia eConservação (LEC) do Centro de Estudos do Mar/UFPR.

A avaliação do médico veterinário e da equipe técnica foi

que o escore corporal do animal estava bom e que a lobinha estava ativa e

responsiva.

Devido à condição do local, com muita movimentação de

cachorros domésticos, o animal foi conduzido à contenção e levado para o Centro

de Reabilitação e Despetrolização de Animais Marinhos do Centro de Estudos do

Mar (Cras), em Pontal do Paraná.

No Cras passou por exames clínicos que constataram que este

já havia sido microchipado pelo IPeC (Instituto de Pesquisas Cananéia) há cerca

de duas semanas. O IPeC é uma das instituições que também executam o Projeto de

Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) e é parceira do LEC há

muitos anos. Ambas as instituições fazem parte da Rede de Encalhes de Mamíferos

Aquáticos do Brasil (Remab).

Considerando o diagnóstico e encaminhamentos já realizados

há duas semanas pelo IPeC e os resultados dos exames de sangue que nossa equipe

realizou no Paraná, foi constatado que o animal estava apto a ficar na natureza

e assim foi realizada a soltura da lobinha (fotos).





Caso registrem outros mamíferos, tartarugas e aves marinhas

encalhados no Paraná, por favor, avisem ao PMP-BS/LEC Centro de Estudos do Mar

pelo telefone 0800-642-3341 ou pelo 41 3511-8671