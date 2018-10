Matinhos seleciona 13 médicos com salários R$ 11 mil e R$ 13 mil

A Prefeitura de Matinhos promove processo seletivo para contratar 13 médicos por tempo determinado (12 meses).

São dez vagas para clínico geral plantonista que irá cumprir escala de revezamento de plantão 24h x 72h que compreende a execução de sete plantões mensais, totalizando 160 horas mensais, com remuneração de R$ 11.200,00.

Há ainda três vagas para médico da família (ESF) que cumprirá jornada de trabalho de 40 horas semanais com salário de R$ 13.299,22.

Os candidatos deverão se inscrever via internet, por meio do formulário eletrônico disponível no site ti.matinhos.pr.gov.br:2018/pss, no período de 29 de outubro a 27 de novembro – é necessário realizar um cadastro prévio.

Os candidatos serão avaliados por meio de avaliação curricular de caráter classificatório e eliminatório, conforme determina o edital. Acesse cópia da publicação feita no site da PCI Concursos.