Abertas inscrições para 2ª turma de Monitor de Turismo

A Prefeitura de Guaratuba abriu inscrições para nova turma do curso de Monitor de Turismo. A formação é feita pela Secretaria da Cultura e do Turismo e as inscrições pela Secretaria do Bem Estar e Promoção Social. São 15 vagas apenas.



Nessa terça-feira (6), aconteceu a formatura dos primeiros 14 monitores em um evento realizado a bordo do barco Conquista, embarcação de pesca esportiva e passeios na baía de Guaratuba. Compareceram diversos secretários e a vereadora Professora Paulina, autora do projeto de lei que criou o programa dos monitores de turismo.

O vice-prefeito e atual secretário de Finanças e Planejamento, Jean Colbert Dias, comentou a importância do conhecimento sobre história, cultura e pontos de turismo e, sobretudo, das imensas possibilidades de desenvolver novos atrativos para os turistas em Guaratuba.



O professor do curso, o técnico de turismo da Secretaria da Cultura e do Turismo, Mário Natalino, destacou a importância da formação profissional e o papel cada vez maior que o turismo deve ter na economia de Guaratuba. A secretária de Turismo, Elaine Fogaça Dias, anunciou que os primeiros monitores criaram durante o curso uma entidade para reunir os profissionais do ramo, a Associação dos Condutores Turísticos de Guaratuba (Actur Guaratuba).

Clique para ampliar

As inscrições para o curso de Monitor de Turismo devem ser feita na sede do Cras, na avenida 29 de Abril, nº 802, Centro.

Aulas de 29 de novembro a 7 de dezembro

Segunda a sexta, das 13h às 17h

As aulas são na Secretaria da Cultura e do Turismo, na Praça dos Namorados

Carga horária: 40 horas (10 dias X 4 horas)

15 vagas

A formação inclui:

Introdução ao Turismo

Aspectos culturais, históricos e resgate ao patrimônio histórico de Guaratuba

Recepção e condução dos visitantes aos roteiros turísticos

Visita a pontos turísticos