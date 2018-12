Guaratuba recebe mais 2 máquinas para manutenção de ruas

Guaratuba recebeu nesta sexta-feira (14) dois grandes equipamentos para manutenção de ruas e obras em geral. Eles foram entregues ao prefeito Roberto Justus em uma pequena solenidade realizada na sede antiga da Prefeitura, na avenida 29 de Abril.

Uma motoniveladora foi conseguida pelo deputado estadual Nelson Justus (DEM) com a governadora Cida Borghetti dentro do Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios (PAM).

Uma retroescavadeira foi destinada pelo deputado federal Leopoldo Meyer (PSB) com emenda sua ao Orçamento da União de 2018. Não reeleito, Meyer também é autor da emenda que destinou há vários anos cerca de R$ 900 mil para revitalização da Praça Central e ainda incluiu R$ 250 mil em recursos para o setor pesqueiro no Orçamento da União de 2019.

Já o deputado Nelson Justus, anunciou nesta sexta-feira que conseguiu assegurar com a governadora Cida mais 4 equipamentos do PAM: 1 pá carregadeira, 2 retroescavadeiras e 1 rolo compressor. De acordo com o secretário de Obras de Guaratuba, Mário Edson Fisher, dependendo dos valores conseguidos na licitação pública, poderão ser 2 rolos compressores.